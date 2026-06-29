Δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της σεζόν με τον πλέον ιδανικό τρόπο και την κατάκτηση του πρωταθλήματος σε επίπεδο ανδρών, ήρθε και το… κερασάκι στην τούρτα για τον Ολυμπιακό. Η «φωτεινή απόδειξη» ότι πέρα από το παρών, το τμήμα μπορεί να αισθάνεται περήφανο και για την επόμενη ημέρα της ομάδας.

Λίγες ημέρες αφότου το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών με τον «αιώνιο αντίπαλο» και διατήρησε τα σκήπτρα εντός των τειχών, ήρθε η πρώτη θέση του βάθρου και σε επίπεδο Παίδων.

Η ομάδα U16 επιβλήθηκε της ξακουστής ακαδημίας ΔΕΚΑ (που περνά στα χέρια του ΠΑΟΚ) με 84-74 και πανηγύρισε κατά αυτόν τον τρόπο το 5ο πρωτάθλημα στην εν λόγω ηλικιακή κατηγορία. Τα τελικά του θεσμού έγιναν στη Φλώρινα, με τον Σπανούλη τζούνιορ να… κουβαλά τους Πειραιώτες και να αναδεικνύεται MVP της διοργάνωσης. Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει.

Έτσι ο Ολυμπιακός, συμπλήρωσε την τριπλέτα των κατακτήσεων (άνδρες, έφηβοι, παίδες), πετυχαίνοντας κάτι που είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Για την ακρίβεια 38 ολόκληρες σεζόν πέρασαν από την τελευταία φορά που μία ομάδα τα σάρωσε ΟΛΑ στα Πανελλήνια πρωταθλήματα και ήταν ο μεγάλος και άλλοτε αυτοκράτορας Άρης (1988-89) που το είχε καταφέρει και κάποια χρόνια νωρίτερα (1978-79).

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που συνδυάζει το εν λόγω επίτευγμα και με την κορυφή της Ευρώπης (κατάκτηση Euroleague) σε μια σεζόν που γράφτηκε με ολόχρυσα γράμματα στο βιβλίο της ιστορίας του συλλόγου.