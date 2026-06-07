Ο Ομέρ Γιουρτσεβέν είχε μία από τις πιο «τρελές» σεζόν της καριέρας του, καθώς μέσα σε 18 ματς, έπαιξε σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες.

Μία σεζόν τελείως «τρελή». Σίγουρα, ούτε ο ίδιος ο Ομέρ Γιουρτσεβέν δεν θα το περίμενε, όταν είπε «αντίο» από τον Παναθηναϊκό στις 28 Φλεβάρη.

Ο Τούρκος σέντερ αποφάσισε να κάνει ένα υπερατλαντικό ταξίδι και βρέθηκε στους Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βίπερς. Ή αλλιώς στη θυγατρική ομάδα των Χιούστον Ρόκετς.

Έπειτα από τρία ματς και με εκπληκτικούς μέσους όρους οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς αποφάσισαν να του δώσουν τη δυνατότητα να παίξει στο NBA.

🫡 Acaban de llegar al @RMBaloncesto… y hoy ya se miden a un PARTIDO CLAVE.



Las nuevas torres, Ömer Yurtseven y Mady Sissoko, preparados para buscar un billete a SEMIFINALES de #PlayoffLigaEndesa. pic.twitter.com/GCn2KzAJTR — Liga Endesa (@ACBCOM) June 6, 2026

Παρ’ όλα αυτά, το ταξίδι του στην παρέα του Στεφ Κάρι δεν κράτησε πάρα πολύ, αφού είπε «αντίο» έπειτα από εννέα ματς.

Τελικά, ο Ομέρ Γιουρτσεβέν δεν έμεινε για πολύ καιρό χωρίς ομάδα, αφού τα πολλά προβλήματα τραυματισμών της Ρεάλ Μαδρίτης τον έκαναν να είναι μία ιδανική περίπτωση.

Όμως, και εκεί το μέλλον του ήταν πολύ σύντομο. Ο λόγος; Ο αποκλεισμός της «βασίλισσας» από τα προημιτελικά της ACB!

Αν δεν υπάρξει κάποια ανανέωση στη συνεργασία τους, ο Τούρκος ψηλός θα έχει φορέσει τη φανέλα των Μαδριλένων μονάχα για τέσσερις φορές.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι τα τελευταία 18 ματς του Ομέρ Γιουρτσεβέν είχαν τέσσερις διαφορετικές ομάδες.

Πιο συγκεκριμένα, έπαιξε απέναντι στην Παρτιζάν (05/02, 78-62) με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Έπειτα ακολούθησαν τρία ματς στη G-League, εννέα στο NBΑ, για να «κλείσει» η σεζόν του με πέντε παιχνίδια στην Ισπανία!

Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό, με τον Ομέρ Γιουρτσεβέν να τα έζησε… όλα σε χρόνο-μηδέν.