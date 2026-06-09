Απαρηγόρητος ήταν ο προπονητής της Μπασκόνια μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από την Μπανταλόνα στα προημιτελικά της ACB.

Στην Ελλάδα μπορεί να απαγορεύονται – για την ώρα τουλάχιστον – οι εκπλήξεις, αυτό ωστόσο δεν σημαίνει πως ισχύει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ιδίως στην Ισπανία έγινε το… έλα να δεις στα προημιτελικά, με τρεις εκ των τεσσάρων σειρών να κρίνονται υπέρ εκείνων που δεν είχαν το αβαντάζ της έδρας και μάλιστα στα τρία παιχνίδια.

Απίστευτη εξέλιξη με την πρωτοπόρο της κανονικής διάρκειας Ρεάλ να μένει εκτός από την Τενερίφη των… γερόντων, την Μπάρτσα να θέτει νοκ άουτ την Μούρθια μετά από break στο break και την Μπανταλόνα που την «πάτησε» από την ΑΕΚ ούσα οικοδέσποινα χωρίς συμμετοχή στο Final Four του BCL, να σπάσει την έδρα της Μπασκόνια.

Και να αφήνει τους Βάσκους εκτός 4άδας για ισάριθμες χρονιές. Το τρίποντο μαχαιριά του Ρίκι Ρούμπιο «ξέρανε» την Μπασκόνια και έκανε τον πολύ εκφραστικό κόουτς Γκαλμπιάτι να ξεσπάσει σε κλάματα μετά το τέλος του αγώνα.

Όταν όλοι είχαν φύγει και πριν σβήσουν τα φώτα, ο Ιταλός προπονητής μπήκε εκ νέου στο γήπεδο και… λύγισε από την συναισθηματική φόρτιση. Ο προπονητής που οδήγησε την Μπασκόνια σε τρόπαιο μετά από μία εξαετία.