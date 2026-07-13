Ήρθε στον Παναθηναϊκός ως στυγνός εκτελεστής, έφυγε και δεν ακούμπησε αλλά το έπραξε σαν φίλος και ήρθε η ώρα να δημιουργήσει τις συνθήκες για μία δεύτερη ευκαιρία στο υψηλότερο επίπεδο.

Ένα σουτ σκέτο φαρμάκι. Αυτό σκέφτηκαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού όταν τον κάλεσαν στην Αθήνα, δίνοντάς του την ευκαιρία να αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα έπειτα από 53 ματς στο NBA.

Για την ακρίβεια, τη δυνατότητα την κέρδισε μόνος του χάρις τις εμφανίσες του με τη φανέλα της Μπανταλόνα τη σεζόν 2022-23 και δη τα «όργια» που έκανε στα ισπανικά playoffs.

Ο Κάιλ Γκάι έγινε μέλος της νέας εποχής του Παναθηναϊκού, δεν ταίριαξε με τις απαιτήσεις του «τριφυλλιού» και δη του Εργκίν Αταμάν και αποχώρησε έπειτα από ένα τρίμηνο δράσης. Πρωτοχρονιά του 2024, οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την αποδέσμευσή του με τις δύο πλευρές να χωρίζουν φιλικά έπειτα από μόλις 8 παιχνίδια στην κορυφαία τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση.

Η Τενερίφη του Χουέρτας λειτούργησε ως το καταφύγιό του, εκεί ένιωσε ξανά σημαντικός και διεκδίκηση την κατάκτηση του BCL στο Βελιγράδι, Final-4 στο οποίο βρέθηκε και το Περιστέρι.

Η επάνοδός του ήταν εντυπωσιακή αλλά όχι αρκετή να του βγάλει από το μυαλό την απόσυρση από την ενεργό δράση. Την οποία ανακοίνωσε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού στα 26 του χρόνια για να γίνει ειδικός βελτίωσης αθλητών στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, για το οποίο αποτελεί θρύλος.

Ο κόουτς Μπένετ όμως πήρε την αιφνιδιαστική απόφαση να συνταξιοδοτηθεί, με τον Ρον Σάντσες να αναλαμβάνει καθήκοντα πρώτου προπονητή. Η σεζόν κύλλησε απογοητευτικά, ο Σάντες απομακρύνθηκε και ο Κάιλ Γκάι έψαξε άλλη προπονητική ευκαιρία.

Στις 11/4/2025, το Νεβάδα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Κάιλ Γκάι ως βοηθού προπονητή, στο πλευρό του Στιβ Άλφορντ με κοινή προέλευση την Ιντιάνα. Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα το μετάνιωσε. Δεν άντεξε μακριά από την καθημερινότητα του αθλητή και επέστρεψε.

Έπαιξε στην G-League και την αναπτυξιακή ομάδα της Ιντιάνα, πριν μεταναστεύσει στην Κίνα για να αγωνιστεί εκεί. Και εν τέλει επιστρέψει στη «γηραιά ήπειρο» για μία δεύτερη ευκαιρία και πάλι υπό την προστασία της Τενερίφης.