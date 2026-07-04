Το Ole.gr μπαίνει στο μυαλό του Πέδρο Μαρτίνεθ, συλλέγοντας πληροφορίες από την Ισπανία. Μία κίνηση που έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία αλλά…

Η φετινή καταπληκτική ιδέα που παρουσίασε η Βαλένθια στο παρκέ φτάνοντας μέχρι το Final Four της Euroleague και την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος, έμεινε αδειανή.

Οι «πορτοκαλί» έπαθαν Παρί και είδαν τους βασικούς πυλώνες του εγχειρήματός τους να… σκορπούν δεξιά κι αριστερά. Μοντέρο στον Ολυμπιακό, Μπαντιό στον Παναθηναϊκό, Μπράξτον Κι στη Φενέρμπαχτσε, Πραντίγια στη Ρεάλ (πιθανότατα), ο Κοστέλο ελεύθερος, ο Ντάριους Τόμπσον στο Μιλάνο. Μα κυρίως ο άνθρωπος που έφερε αυτό το «φρέσκο» παιχνίδι και κέρδισε το χειροκρότημα απ’ όλη την Ευρώπη.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ εμφάνισε ένα άκρως αθλητικό σύνολο, έριξε το βάρος στο «εμείς» και όχι στη μονάδα. Πέρασε στους παίκτες του τα στοιχεία του παιχνιδιού που πίστευε ότι θα αποδώσουν και παρουσίασε μία Βαλένθια που θαύμασε κάθε υγιής φίλος του μπάσκετ.

Και ενώ έδειχνε ότι η περίοδος 2025-26 αποτελούσε την αρχή μιας κληρονομιάς και τίποτα παραπάνω, τα μαζεύει για τη Μαδρίτη. Μία κίνηση που έδειχνε από δύσκολη έως απίθανη να συμβεί κυρίως για εξωαγωνιστικούς λόγους. Το Ole.gr έχει το ρεπορτάζ από Ισπανία μεριά.

Όποιος ισχυρίζεται ότι ο αθλητισμός όπως και κάθε κομμάτι της κοινωνίας δεν σχετίζεται πλην σαφώς αλλά εμμέσως με την πολιτική, πλανάται πλάνειν οικτράν.

Ο Καταλανός Πέδρο Μαρτίνεθ είχε καθιερωθεί στο μυαλό των περισσοτέρων ως ο αντι-Μαδριλένος, η φιγούρα που «πολεμάει» κάθε πανίσχυρο, το σύστημα και ούτω καθ’ εξής. Κάποιες δηλώσεις του παλαιότερα άλλωστε είχαν βοηθήσει σε αυτό το συμπέρασμα. Όπως φυσικά και οι «ρίζες» του με ότι αυτό συνεπάγεται καθώς το δίπολο στην Ισπανία ήταν και είναι πολύ ισχυρό.

Πλην όμως και βλέποντας γύρω του μία αποδόμηση του οικοδομήματος, ο Πέδρο Μαρτίνεθ που είχε ταχθεί ξεκάθαρα κατά της επιστροφής των αγώνων στο Ισραήλ τον περασμένο Οκτώβρη ερχόμενος σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο της Χάποελ, Όφερ Γιανάι, αυτή τη φορά μπλόκαρε το συναίσθημα και λειτούργησε σαν επαγγελματίας.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ επανεξελέγη πρόεδρος στη Ρεάλ Μαδρίτης και οι άνθρωποι του, έβαλαν στο μάτι τον Πέδρο Μαρτίνεθ παίρνοντας την απόφαση να χωρίσουν με τον Σέρτζιο Σκαριόλο, μόλις έναν χρόνο μετά τον νέο «γάμο» τους. Η «ηλεκτρική καρέκλα» της Μαδρίτης και των απαιτήσεων βλέπετε.

Μόλις διαμηνύθηκε λοιπόν η πρόθεση των «μερένγκες» να πληρώσουν το ένα εκατομμύριο ευρώ για τον Πέδρο Μαρτίνεθ, εκείνος ενημέρωσε τους αρμόδιους στη Βαλένθια που έσπευσαν να του προτείνουν μεγαλύτερο συμβόλαιο αλλά και να του δείξουν ότι θέλουν οπωσδήποτε να τον κρατήσουν.

Παρόλα αυτά η ιδέα είχε σφηνώσει στο μυαλό του Καταλανού. Στα 65 του, τα έχει καταφέρει όλα στην πλούσια καριέρα τριών και πλέον δεκαετιών, εκτός από το να καθίσει στον πάγκο ενός εκ των δύο «γιγάντων» της χώρας (Ρεάλ και Μπαρτσελόνα) και φυσικά να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Την οποία άγγιξε με τους «πορτοκαλί».

Άλλες ωστόσο οι πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο όντας προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης. Όταν σε καλεί η «βασίλισσα», όσο αντικομφορμιστής κι αν είσαι ή θέλεις να δηλώνεις, είναι δύσκολο να αρνηθείς την προοπτική. Και η συνθήκη για εκείνον μοιάζει ως… «ή τώρα ή ποτέ».

Μετά την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και έχοντας την καθολική αποδοχή της μπασκετικής Ευρώπης, ο Πέδρο Μαρτίνεθ έκρινε ότι οι συνθήκες μοιάζουν πιο ώριμες από ποτέ για να… μαυρίσει τα δύο τελευταία «κουτάκια».