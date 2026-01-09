Ο Γιανίκ Σίνερ και ο Κάρλος Αλκαράθ αναμένεται να λάβουν ένα απίθανο χρηματικό ποσό, για να παίξουν ένα… φιλικό παιχνίδι, στη Νότια Κορέα.

Ένα φιλικό θα στοιχίσει… χρυσάφι και θα γεμίσει τα ταμεία των Γιανίκ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ!

Οι δύο κορυφαίοι τενίστες ετοιμάζονται για ένα φιλικό παιχνίδι μεταξύ τους, το Σάββατο (10/01), το οποίο θα διεξαχθεί στη Νότια Κορέα.

Αυτή η αναμέτρηση θα αποφέρει σε καθέναν από τους δύο τενίστες σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα.

Το Australian Open «ανοίγει» τα ταμεία του και μοιράζει ποσό-ρεκόρ! Το Australian Open μοιράζει… λεφτά, καθώς ανακοίνωσε μία πολύ σημαντική αύξηση για το συνολικό χρηματικό έπαθλο.

Όπως είναι λογικό, αυτό το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό έχει συγκεντρώσει τα «βλέμματα». Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως αυτό το νούμερο πλησιάζει αρκετά και το έπαθλο που θα λάβει ο νικητής του Australian Open.

Η μόνη διαφορά είναι πως το παιχνίδι στη Νότια Κορέα δεν θα έχει ιδιαίτερη αγωνιστική αξία, καθώς πρόκειται για… φιλικό!

Both Carlos Alcaraz and Jannik Sinner will receive £1.7m ($2.3m) to play in an exhibition match in Seoul 💰



That's more than the runner up in the Australian Open will receive and almost as much as the winner (£2m) 😱 pic.twitter.com/HyRlQysBXQ — TNT Sports (@tntsports) January 8, 2026

Ο αγώνας θα γίνει στην πόλη Ίντσεον της Νότιας Κορέας, στις 09:00 το πρωί ώρα Ελλάδας, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που οι δύο τενίστες έχουν επιλέξει να μην συμμετάσχουν σε άλλα τουρνουά, πριν από εκείνο που θα γίνει στη Μελβούρνη, για το πρώτο Grand Slam της χρονιάς.