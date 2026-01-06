Το Australian Open ετοιμάζεται να μοιράσει «χρυσάφι»!
Οι τενίστες και οι τενίστριες που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση αναμένεται να διεκδικήσουν χρηματικά έπαθλα-ρεκόρ, καθώς η Tennis Australia ανακοίνωσε σημαντική αύξηση στα ποσά της διοργάνωσης.
Το πρώτο Grand Slam της νέας χρονιάς θα διαθέσει συνολικά 64 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 16% περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Οι νικητές στο μονό ανδρών και γυναικών θα εισπράξουν από 2,38 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας, ποσό αυξημένο κατά 19% συγκριτικά με το 2025.
Παράλληλα, αυξημένες αμοιβές προβλέπονται και για όσους αποχωρήσουν νωρίς από το τουρνουά, αφού οι παίκτες που θα αποκλειστούν στον πρώτο γύρο του κυρίως ταμπλό θα λάβουν 85.000 ευρώ.
Από την άλλη, όσοι συμμετάσχουν στη φάση των προκριματικών, θα δουν επίσης το πορτοφόλι τους να «γεμίζει». Όσοι αποκλειστούν από τον πρώτο γύρο θα εξασφαλίσουν 40.500 ευρώ.
Υπενθυμίζουμε πως το Australian Open αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 18 Ιανουαρίου.