Το Australian Open μοιράζει… λεφτά, καθώς ανακοίνωσε μία πολύ σημαντική αύξηση για το συνολικό χρηματικό έπαθλο.

Το Australian Open ετοιμάζεται να μοιράσει «χρυσάφι»!

Οι τενίστες και οι τενίστριες που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση αναμένεται να διεκδικήσουν χρηματικά έπαθλα-ρεκόρ, καθώς η Tennis Australia ανακοίνωσε σημαντική αύξηση στα ποσά της διοργάνωσης.

Το πρώτο Grand Slam της νέας χρονιάς θα διαθέσει συνολικά 64 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 16% περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Οι νικητές στο μονό ανδρών και γυναικών θα εισπράξουν από 2,38 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας, ποσό αυξημένο κατά 19% συγκριτικά με το 2025.

🎾💰 Players at this month's Australian Open will be competing for a record prize pool with organisers on Tuesday announcing a 16 percent increase in the total purse to AU$111.5 million (£55m). 💰🎾 https://t.co/czgkSkrXpp — Flashscore.co.uk (@FlashscoreUK) January 6, 2026

Παράλληλα, αυξημένες αμοιβές προβλέπονται και για όσους αποχωρήσουν νωρίς από το τουρνουά, αφού οι παίκτες που θα αποκλειστούν στον πρώτο γύρο του κυρίως ταμπλό θα λάβουν 85.000 ευρώ.

Από την άλλη, όσοι συμμετάσχουν στη φάση των προκριματικών, θα δουν επίσης το πορτοφόλι τους να «γεμίζει». Όσοι αποκλειστούν από τον πρώτο γύρο θα εξασφαλίσουν 40.500 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε πως το Australian Open αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 18 Ιανουαρίου.