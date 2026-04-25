Προετοιμασία για την χωμάτινη σεζόν και το Roland Garros σημαίνει… Mutua Madrid Open και μια στιγμή αυτού, έχει μείνει χαραγμένη.

Το παγκόσμιο τένις βιώνει ημέρες… Μαδρίτης όπου η 24η έκδοση του Madrid Open λαμβάνει μέρος. Από το 2009 σε ανοιχτά γήπεδα και χωμάτινη επιφάνεια, το τουρνουά της ATP στην ισπανική πρωτεύουσα, αποτελεί πόλος έλξης για τους κορυφαίους τενίστες του κόσμου, ως προς την προετοιμασία τους για τον πολύ μεγάλο στόχο του Roland Garros, αρχές Ιούνη στο Παρίσι.

Εκεί βρίσκεται και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στην προσπάθεια που κάνει να ανελιχθεί και πάλι στις υψηλές θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκοντας σταθερότητα στο παιχνίδι του και τον παλιό, πολύ καλό του εαυτό.

Εκεί έλαβε χώρα και μία από τις πιο iconic στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου τένις. Ένα από τα κορυφαία – διαχρονικά – χτυπήματα που έφυγε από το χέρι του Ουρουγουανού Πάμπλο Κουέβας σε βάρος του νεαρού τότε και ανερχόμενου Ζβέρεφ.

Μία χρονιά πριν στεφθεί νικητής στο Madrid Open κόντρα στον back-to-back φιναλίστ Ντομινίκ Τιμ, ο Γερμανός είχε… στριμώξει τον Κουέβας. Με ένα όχι και τόσο πετυχημένο drop shot, είχε καταφέρει να τον φέρει κοντά στον φιλέ και στη συνέχεια με μία λόμπα κοντά στην γραμμή της baseline, να τον κάνει να τρέξει με πρόσωπο προς τις κερκίδες και όχι τον αντίπαλο ώστε να προλάβει την μπάλα.

Και ο Ουρουγουανός ότι μόνο το έκανε αλλά επέστρεψε ένα no look passing shot απίστευτης ευκρίνειας στο κατάλληλο σημείο. Το έκανε να φαίνεται εύκολο, ξεσηκώνοντας τα πλήθη. Μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές του τουρνουά και τα κορυφαία χτυπήματα ever.

Θυμηθείτε την «μαγεία» του νικητή του διπλού στο Roland Garros το 2008 και νυν προπονητή τένις, εδώ…