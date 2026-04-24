Δηλώσεις γεμάτες… νόημα από τον Στέφανο Τσιτσιπά, μετά το «ξέσπασμά» του που ήρθε στην αναμέτρηση με τον Πάτρικ Κέιπσον.

Παρά τη νίκη του απέναντι στον Πάτρικ Κάιπσον, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν αρκετά φορτισμένος, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Έλληνας τενίστας έχανε στο πρώτο σετ με 4-1 games και τότε ήταν που γύρισε προς το box του και ξεστόμισε πολύ «βαριές» κουβέντες.

Ο τηλεοπτικός φακός τον «έπιασε» να μιλάει με άσχημα λόγια προς το προπονητικό του τιμ, που ανάμεσά του είναι και ο πατέρας του, Απόστολος.

Stefanos Tsitsipas currently down 1-4 to world #90 Patrick Kypson in Madrid.



He looks visibly frustrated while having a dialogue with his team.



👀 pic.twitter.com/yFFyFxgKQU — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 23, 2026

Τελικά, η νίκη ήρθε για τον Στέφανο Τσιτσιπά, αφού έκανε την ανατροπή και κέρδισε με 2-1 σετ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο στο 1000άρι της Μαδρίτης.

Στο τέλος της αναμέτρησης παραχώρησε μερικές πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις στο «Punto de Break». Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας τόνισε πως δεν είναι στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, αφού πολλές φορές δεν θέλει να είναι πραγματικά στο γήπεδο.

Γεγονός που του «κοστίζει» πάρα πολύ σε ό,τι αφορά την αυτοπεποίθησή του στις αναμετρήσεις.

TSITSIPAS S’EN SORT IN EXTREMIS 🥵🇬🇷



Passé à deux points de la défaite, Stefanos Tsitsipas élimine le lucky loser Patrick Kypson au bout de l’ultime tie-break (3-6, 7-6, 7-6) et rejoint Alexander Bublik au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid. pic.twitter.com/w7743Z7REw — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) April 23, 2026

Αναλυτικά, τι είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς:

Για τον αντίπαλό του:

«Είναι ένας παίκτης που παλεύει πραγματικά για κάθε πόντο. Ξέρει πραγματικά πώς να παλεύει. Αυτό μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση σε αυτόν σήμερα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πάλεψε πολύ καλά σε ορισμένα σημεία.»

Δεν μου έδωσε πολύ χρόνο για να επιτεθώ ή να χτίσω τα δικά μου σημεία από τη βασική γραμμή. Νομίζω ότι έπαιξε καλά τα drop shots του. Ήξερε πότε να τα χρησιμοποιήσει. Είναι ένας δημιουργικός παίκτης. Έφτασε στα δίχτυα αρκετές φορές και έπαιξε καλά και εκεί. Έχει καλό έλεγχο της μπάλας».

Για την αγωνιστική του κατάσταση:

«Μερικές φορές είμαι εξαντλημένος. Έχω δουλέψει σκληρά και έχω προσπαθήσει να βελτιωθώ σε πολλούς τομείς. Την περασμένη εβδομάδα στο Μόναχο, είχα την ευκαιρία να κερδίσω τον αγώνα (εναντίον της Marozsan), αλλά την άφησα να πάει χαμένη.

Χρειάζομαι λίγη περισσότερη αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι μου και νομίζω ότι είναι σημαντικό να κερδίζω τέτοιου είδους αγώνες. Όταν μπαίνεις στο γήπεδο χωρίς να το θέλεις πραγματικά, δεν σε βοηθάει να νιώθεις έτοιμος ή ότι τα έχεις δώσει όλα».