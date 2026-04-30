Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται πως αντιμετωπίζει ένα… παράδοξο, μέσα στο 2026.

Είναι γεγονός πως ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται σε μία αρκετά «περίεργη» στιγμή της καριέρας του, αφού δείχνει πως δεν… πατά καλά.

Ωστόσο, αυτό συμβαίνει με το φετινό του ρεκόρ, απέναντι σε όλους τους αντιπάλους που έχει αντιμετωπίσει, μοιάζει να μην έχει λογική εξήγηση!

Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι ο Τσιτσιπάς είναι -κυριολεκτικά- ανίκητος απέναντι στους κορυφαίους της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά και σε εκείνους που βρίσκονται αρκετά χαμηλά, όμως δεν ισχύει το ίδιο και για όσους βρίσκονται στις ενδιάμεσες θέσεις!

Για την ακρίβεια, ο Έλληνας πρωταθλητής μοιάζει να πέφτει σε… τοίχο, κάθε φορά που αντιμετωπίζει κάποιον παίκτη που τοποθετείται μεταξύ των θέσεων 11-90. Το ρεκόρ του κόντρα σε αυτούς τους αντιπάλους είναι στο 1-10!

Αντίθετα, ο Τσιτσιπάς μετρά 4-0 κόντρα στο Top-11 της κατάταξης, αλλά και 8-0 απέναντι σε τενίστες που είναι μετά την 90ή θέση.

Αναλυτικά, το ρεκόρ του Τσιτσιπά, μέσα στο 2026:

4-0 vs Top-11

8-0 vs παικτών στο 90+

1-10 vs παικτών στις θέσεις 11-90