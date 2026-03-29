Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ αποτελεί πηγή έμπνευσης για μικρούς και μεγάλους. Η απτή απόδειξη πως δεν υπάρχει «δεν μπορώ» αλλά «δεν θέλω».

Ο βιονικός Γιανίκ Σίνερ έγινε ο πρώτος τενίστας στην ιστορία του σπορ που φτάνει σε τρεις συνεχόμενους τελικούς Masters 1000 δίχως να χάσει σετ. Αν και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έφτασε αρκετά κοντά στο να του βάλει ζόρια, στέλνοντας τον ημιτελικό σε τρίτο σετ.

Ο Γερμανός τενίστας απώλεσε στις λεπτομέρεις την ισοφάριση στο Μαϊάμι μετά από ένα χαμένο βολέ του στο tie-break και γνώρισε έβδομη σερί ήττα από τον απίστευτο Ιταλό, που μοιάζει ασταμάτητος.

Μπροστά στην υγεία όμως και τα μηνύματα που παιρνούν με τον τρόπο τους οι πρωταγωνιστές, τα αγωνιστικά επιτεύγματα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Και εκεί ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ που βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στην ελίτ του παγκόσμιου τένις προσπαθώντας να «τρυπώσει» αρχικά στους Τζόκοβιτς-Ναδάλ και στη συνέχεια στους Αλκαράθ-Σίνερ, παίρνει πολύ υψηλό βαθμό.

Ο παίκτης Νο4 στην παγκόσμια κατάταξη σε κοντινή απόσταση από τον τρίτο «Νόλε», αποκάλυψε το καλοκαίρι του 2022 ότι έχει διαγνωστή με διαβήτη τύπου 1 από την ηλικία των 4 ετών, χρησιμοποιώντας ινσουλίνη για να διαχειριστεί την πάθησή του.

Όπως έπραξε και σε ένα break του ημιτελικού στο Μαϊάμι. Ο Ζβέρεφ μάλιστα που δεν χρησιμοποιήσε ποτέ το «ζήτημά» του ως δικαιολογία ή παράγοντα που θα αποτελούσε τροχοπέδη στην μετέπειτα εξέλιξή του, έχει ιδρύσει ένα ίδρυμα για την υποτήριξη παιδιών με διαβήτη.

Ένα ζωντανό και δραστήριο παράδειγμα από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ που δεν συμβιβάστηκε ποτέ ούτε κρύφτηκε πίσω από την πάθησή του.