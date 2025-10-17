Τα τελευταία δύο χρόνια στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, λαμβάνει χώρα μία από τις πιο «ακριβές» διοργανώσεις του κόσμου! To Six Kings Slam, στο οποίο συμμετέχουν έξι από τους πιο καταξιωμένους αθλητές του χώρου.
Τη φετινή σεζόν και η Ελλάδα φώναξε «παρών», καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπόρεσε να συμμετάσχει στη διοργάνωση.
Μαζί του ήταν οι Γιανίκ Σίνερ, Κάρλος Αλκαράθ, Νόβακ Τζόκοβιτς, Τέιλορ Φριτζ, αλλά και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Όπως καταλαβαίνει κανείς, μιλάμε για μερικά από τα πιο «βαριά» ονόματα του τένις.
Το ταξίδι του Στέφανου Τσιτσιπά ήταν πρόωρο. Ο Έλληνας τενίστας είπε «αντίο» από τον 1ο γύρο, καθώς έχασε από το Γιανίκ Σίνερ με 0-2 σετ (2-6, 3-6).
Ωστόσο, παρά την ήττα του είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό να είναι αρκετά «φουσκωμένος». Μόνο και μόνο από την παρουσία του μπόρεσε να προσθέσει σε αυτόν 1.500.000 δολάρια! Ένα ποσό αρκετά μεγάλο αν σκεφτούμε, πως έπαιξε μονάχα σε έναν αγώνα!
Ωστόσο, τα νούμερα είναι… ακόμα μεγαλύτερα, αν τα «μεταφράσουμε» σε λεπτά και δευτερόλεπτα! O αγώνας του στα προημιτελικά διήρκησε συνολικά 76 λεπτά. Επομένως, για κάθε λεπτό, που ήταν στον αγωνιστικό χώρο «κέρδισε» 19.736 δολάρια! Δηλαδή, περίπου 20.000 λεπτά, για κάθε λεπτό παρουσίας του!
Αν το πάμε σε δευτερόλεπτα; Θα δούμε, πως εισέπραξε συνολικά περίπου 329 δολάρια, για την ακρίβεια 328,94, ανά δευτερόλεπτο!
Ένα ποσό, που μόνο μικρό δεν το λες!