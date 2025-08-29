Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά από ένα ματς θρίλερ, ηττήθηκε με 3-2 στα σετ (6-7, 6-1, 6-4, 3-6, 5-7) από τον Ντάνιελ Αλτμάιερ και το US Open 2025, τελείωσε γι’ αυτόν.
Μετά από ένα ματς που «κράτησε» περίπου 4.5 ώρες και χάθηκε για τον Έλληνα τενίστα, ενώ προηγήθηκε με 2-1 στα σετ και είχε match point στο 5ο σετ, τα νεύρα ήταν τεταμένα.
Στο φινάλε της αναμέτρησης, λοιπόν, κατά τον παραδοσιακό χαιρετισμό των παικτών στο φιλέ, ειπώθηκαν σκληρές κουβέντες.
«Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς αν σε χτυπήσω», ανέφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Ο λόγος ήταν ένα σερβίς του αντιπάλου του, με τον Αλτμάιερ να του ζητάει να φύγει από κοντά του.