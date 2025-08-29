Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Ντάνιελ Αλτμάιερ στο US Open 2025 και στο φινάλε, υπήρξε μεγάλη ένταση μεταξύ τους.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά από ένα ματς θρίλερ, ηττήθηκε με 3-2 στα σετ (6-7, 6-1, 6-4, 3-6, 5-7) από τον Ντάνιελ Αλτμάιερ και το US Open 2025, τελείωσε γι’ αυτόν.

Μετά από ένα ματς που «κράτησε» περίπου 4.5 ώρες και χάθηκε για τον Έλληνα τενίστα, ενώ προηγήθηκε με 2-1 στα σετ και είχε match point στο 5ο σετ, τα νεύρα ήταν τεταμένα.

It has been a wild one at Grandstand tonight between Tsitsipas and Altmaier! pic.twitter.com/rZIxptdAV2 — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2025

Στο φινάλε της αναμέτρησης, λοιπόν, κατά τον παραδοσιακό χαιρετισμό των παικτών στο φιλέ, ειπώθηκαν σκληρές κουβέντες.

«Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς αν σε χτυπήσω», ανέφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο λόγος ήταν ένα σερβίς του αντιπάλου του, με τον Αλτμάιερ να του ζητάει να φύγει από κοντά του.

Δείτε το βίντεο: