Τι κι αν είναι 39 ετών; Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έδειξε ξανά πως δεν λογαριάζει την ηλικία και πέταξε… ατάκα για τον Λιονέλ Μέσι!

Νόβακ Τζόκοβιτς, τι έκανες πάλι;

Ο θρυλικός Σέρβος τενίστας δεν «λυγίζει» με τίποτα και το απέδειξε, για ακόμα μία φορά, στα 39 του χρόνια. Παρά το γεγονός ότι χρειάστηκε 5 ώρες και 14 λεπτά (!), άντεξε ως το τέλος και συνεχίζει ακάθεκτος στο Wimbledon.

My longest Wimbledon match ever. An unforgettable nightshift 💪 pic.twitter.com/q0D10PVwFw — Novak Djokovic (@DjokerNole) July 7, 2026

Απέναντι στον Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ, σε μία πραγματική «μάχη», ο «Νόλε» επικράτησε με 3-2 σετ (07/07) και έτσι, «σφράγισε» το εισιτήριό του για τον 55ο ημιτελικό του σε grand slam. Εκεί, θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Γιανίκ Σίνερ.

Όπως είναι λογικό, μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Τζόκοβιτς ήταν εξουθενωμένος. Παρ’ όλα αυτά, δεν χάνει ποτέ τη διάθεσή του για χιούμορ.

Novak Djokovic is 39 years old and just won a 5 hour and 15 minute match at Wimbledon 😮 pic.twitter.com/ekB1peElnX — SportsCenter (@SportsCenter) July 7, 2026

Αφού, λοιπόν, τόνισε πως προέτρεψε τα παιδιά του να πάνε για… ύπνο, έριξε και μία επική ατάκα, όταν αναφέρθηκε ο Λιονέλ Μέσι στη συνέντευξη Τύπου, με αφορμή τη μεγάλη ανατροπή της Αργεντινής επί της Αιγύπτου και το γεγονός πως αμφότεροι έχουν την ίδια ηλικία.

«Έλεγα στα παιδιά να πάνε για ύπνο μετά το τέταρτο σετ αλλά δεν με άκουσαν. Είμαι χαρούμενος που έμειναν γιατί ειλικρινά ήταν ένας από τους καλύτερους αγώνες που έχω συμμετάσχει σε αυτό το γήπεδο στην καριέρα μου», ανέφερε αρχική ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ενώ στο άκουσμα της αναφοράς για τον Μέσι είπε αστειευόμενος: «Θα ήταν ωραίο να έπαιζα 90 λεπτά σαν αυτόν».