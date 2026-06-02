Την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Roland Garros 2026 εξασφάλισε μετά από θρίλερ και αδιανόητη ανατροπή, ο παίκτης που έθεσε νοκ άουτ τον Στέφανο Τσιτσιπά στον δεύτερο γύρο.

Τον λένε Ματέο Αρνάλντι και οι… εποχιακοί φίλοι του τένις, ιδίως στην Ελλάδα αλλά και όχι μόνο, θα τον θυμούνται αναμφίβολα μετά το Roland Garros του 2026 με τα όσα κάνει εκεί.

Ο Ιταλός που πέταξε εκτός συνέχειας τον Στέφανο Τσιτσιπά στον δεύτερο γύρο του γαλλικού Όπεν συνεχίζει απρόσκοπτα προς τα… βαθιά του Roland Garros. Και το έκανε με μία ΦΟΒΕΡΗ ανατροπή κόντρα στο Νο19 του ταμπλό, Φράνσις Τιαφό αφού δεν το έβαλε κάτω ποτέ.

Με το σταθερό backhand του με τα δύο χέρια, έμενε στο ματς όταν όλα έδειχναν κατά του. Η ελπίδα όμως «πεθαίνει πάντα τελευταία» και ο Αρνάλντι το επιβεβαίωσε μετά από μία ματσάρα που κράτησε πέντε ώρες και 26 λεπτά. Στο πιο μακρύ παιχνίδι της τρέχουσας έκδοσης του Roland Garros στη γαλλική πρωτεύουσα. Την… Μέκκα του χώματος.

Παρότι βρέθηκε πίσω με 4-1 γκέιμς στο 4ο σέτ (2-1 ο Τιαφό) και 40-15 στο πέμπτο game, ο επίμονος Ιταλός επιβίωσε. Μετέφερε το άγχος στον αντίπαλό του που είχε φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του και έδειχνε έτοιμος να κλείσει το ματς αλλά απώλεσε 17 break points (8/25) για να μείνει στο φινάλε με την πίκρα.

Αδιανόητο come back από τον Αρνάλντι που θα παίξει με τον συμπατριώτη του Μπερετίνι για μία θέση στα ημιτελικά. Το ιταλικό τένις στα καλύτερά του, καθώς στην 8άδα έχει προκριθεί – με δύσκολο έργο βέβαια μπροστά του – ο Κομπόλι απέναντι στον Αλιασίμ.

ARNALDI WON THIS MATCH pic.twitter.com/JaFrNdMZzh — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 1, 2026