Δεν χάνει την πίστη του στα όσα μπορεί να πετύχει και να κατακτήσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρά τους τελευταίους μήνες. Πολλώ δε μάλλον μετά τη συμπόρευση χωρίς τον πατέρα του.

Η διασταύρωση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς το απόγευμα της 1ης Ιουλίου, δεν έδωσε πολλές πιθανότητες στον Έλληνα τενίστα που δεν βρίσκεται στα καλύτερά του, να διεκδικήσει την πρόκρισή του σε ένα τουρνουά (Wimbledon) και μία επιφάνεια που ούτως ή άλλως δεν αποτελεί το φόρτε του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποτέχθηκε στον «Νόλε» σε μία ώρα και 18 λεπτά, αποχαιρετώντας το Νησί. Παρόλα αυτά η νέα και φρέσκια αρχή με νέο προπονητή καθώς και η πίστη στις δυνατότητές τους, δεν τον έχουν ρίξει. Απλώς είναι μία διαδικασία για εκείνον με… ανηφόρα αλλά και βέβαιη βελτίωση από τούδε και στο εξής.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπορεί να μην διανύει εδώ και αρκετούς μήνες την καλύτερη αγωνιστική του περίοδο, παρόλα αυτά δεν «βουλιάζει» ψυχολογικά. Αλλά ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία όπως φάνηκε από τις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με τον Τζόκοβιτς.

«Δεν θα συνέχιζα να παίζω τένις αν δεν πίστευα ότι μπορώ να επιστρέψω και να διεκδικήσω ξανά μεγάλους τίτλους και μεγάλους τελικούς. Αν πραγματικά δεν το πίστευα, θα είχα σταματήσει να παίζω χθες κιόλας,», ανέφερε ο Τσιτσιπάς στην αίθουσα της συνέντευξη Τύπου.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην λύση της συνεργασία του με τον πατέρα του απόστολο και την έναρξη αυτής με τον Τόμας Περίν. «Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος για να έχω δίπλα μου. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση και είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρήκα έναν προπονητή σαν κι αυτόν.Δεν είναι πάντα εύκολο να βρεις κάποιον που πραγματικά ταιριάζει μαζί σου, όμως αυτές τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δουλέψει πάρα πολύ.

Είναι ένας άνθρωπος με πολύ ισχυρή προσωπικότητα και αυτό ακριβώς έψαχνα. Έχει τεράστια φιλοδοξία για την επιτυχία και αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα. Όταν βλέπω κάποιον που έχει φιλοδοξία, αποφασιστικότητα και πολύ καθαρό μυαλό, κάποιον που ζει και αναπνέει για το τένις όλη μέρα, όχι μόνο για μένα αλλά και για τον ίδιο, τότε ξέρω ότι έχω βρει τον κατάλληλο άνθρωπο για να με βοηθήσει να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου και να πετύχω τους στόχους μου.»

🎾 Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas karşısında ilk seti zorlanmadan 6-3 kazandı.#Wimbledon pic.twitter.com/CtwcnK2RSI — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 1, 2026

Αναφορικά με το τέλος της συνεργασίας του με τον πατέρα του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς τόνισε ότι το εξέλαβε περισσότερο ως… λύτρωση παρά ως βάρος.

«Σε καμία περίπτωση δεν ήταν μια δύσκολη περίοδος ψυχολογικά. Αντίθετα, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Νιώθω τεράστια ανακούφιση για την απόφαση που πήρα και πιστεύω ειλικρινά ότι όλα συμβαίνουν για καλό. Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στους στόχους μου και κοιτάζω το μέλλον με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό.

Απλώς απολαμβάνω την ηρεμία, αλλά και την ευθύνη που συνοδεύει αυτή την απόφαση, γιατί είναι κάτι με το οποίο στο παρελθόν δεν είχα πραγματικά ζήσει. Πιστεύω ότι μου κάνει πάρα πολύ καλό. Είμαι βέβαιος ότι θα μου προσφέρει πολλά θετικά στοιχεία και ότι θα αποδειχθεί μια πολύ ωφέλιμη απόφαση για το μέλλον μου.»