Η νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Σιντάρο Μοτσικούζι (20/01, 3-1), μπορούμε να πούμε ότι τα είχε… όλα!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την πορεία του στο Australian Open.

Ο Έλληνας τενίστας, μπόρεσε να κερδίσει τον Σιντάρο Μοτσιζούκι (20/01, 3-1) στον 1ο γύρο της διοργάνωσης, ακόμα και αν έμεινε πίσω στο σκορ.

Σε ένα ματς, που μπορούμε να πούμε πως τα είχε και… όλα! Όχι ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά το εξωαγωνιστικό, καθώς υπήρξαν πολλά ιδιαίτερα γεγονότα.

Ο Τσιτσιπάς εξήγησε τι άλλαξε στη σχέση με τον πατέρα του και γιατί συνεργάζονται ξανά Ο Στέφανος Τσιτσιπας μίλησε για την επανέναρξη της συνεργασίας με τον πατέρα του και όσα άλλαξαν στη σχέση τους.

Αρχικά, θα πρέπει να δούμε τι συνέβη στο 6ο game του δεύτερου σετ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε πάρει «κεφάλι» στο σκορ με 4-1 και όλα ήταν έτοιμα, για να πάμε στη συνέχεια του αγώνα.

Ωστόσο, ο Σιντάρο Μοτσιζούκι κάλεσε ιατρικό time out, καθώς είχε ενολχήσεις στο πόδι του.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ξανφικά είχαμε διακοπή στη… διακοπή. Το γιατί; Επειδή και ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε πρόβλημα στο πόδι του και κάλεσε και εκείνος ιατρικό time out.

Δύο μικροτραυματισμοί ακριβώς την ίδια στιγμή και από τους δύο τενίστες! Παρά τα προβλήματά τους το ματς συνεχίστηκε κανονικά, με τον Έλληνα αθλητή να ισοφαρίζει.

Όλα συνέχιζαν κανονικά, μέχρι που φτάσαμε στις πρώτες στιγμές του τρίτου σετ. Ξαφνικά, είχαμε ξανά μία διακοπή.

Αυτή τη φορά, όχι για κάποιον πρόβλημα των δύο αντιπάλων, αλλά για ένα ball kid.

Όπως έγινε γνωστό, λίγο αργότερα, ένιωσε μία έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κάνει εμετό και να πρέπει να καθαριστεί ο αγωνιστικό χώρος, πριν έχουμε την επανέναρξη του ματς.

Σε ένα ματς, που τα είχε… όλα και στο τέλος έκανε χαρούμενο τον Στέφανο Τσιτσιπά! Για την ιστορία, πόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Τόμας Μάτσαχ, ο οποίος απέκλεισε τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.