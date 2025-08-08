Ο Στέφανος Τσιτσιπας μίλησε για την επανέναρξη της συνεργασίας με τον πατέρα του και όσα άλλαξαν στη σχέση τους.

Μετά από έναν χρόνο απουσίας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεργάζεται και πάλι με τον πατέρα του, Απόστολο.

Παρά το γεγονός ότι το περασμένο καλοκαίρι οι δυο τους τα «έσπασαν» στο τουρνουά του Μόντρεαλ, με τον Έλληνα τενίστα να διακόπτει τη συνεργασία τους, φαίνεται πως πλέον τα προβλήματα ξεπεράστηκαν.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Τσιτσιπάς είχε ως προπονητή αρχικά τον Δημήτρη Χατζηνικολάου και έπειτα, τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς.

Ο Τσιτσιπάς κρατάει τελικώς τα καλά από τον Ιβανίσεβιτς: «Με βοήθησε, του είμαι ευγνώμων» Παρά τις διαφωνίες τους και την πρόωρη διακοπή της συνεργασίας τους, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς.

Υπενθυμίζουμε πως ο τελευταίος είχε εξαπολύσει… κεραυνούς προς τον Έλληνα τενίστα, σχετικά με τη φυσική κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

Ο Τσιτσιπάς, μιλώντας για την επανασύνδεση με τον πατέρα του, αλλά και όσα άλλαξαν στη σχέση τους ανέφερε: «Όταν άρχισα να δουλεύω με τον Γκόραν, συνειδητοποίησα ότι ίσως έπρεπε να δώσω στον πατέρα μου μια τελευταία ευκαιρία.

Η συνεργασία με τον Γκόραν ήταν υπέροχη, αλλά κάτι έλειπε από τη μεταξύ μας σχέση.

Όλοι έχουν δει τι γινόταν παλιά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν συνέβη. Το παραδέχομαι. Αλλά πλέον δεν φωνάζουμε ο ένας στον άλλον όπως παλιά. Έχουμε μια πιο ήρεμη σχέση.

Αυτό που έκανε τη ζωή δύσκολη για μένα ήταν ότι δεν ήταν έτοιμος να αλλάξει. Εγώ είχα κάνει ό,τι μπορούσα, αλλά η σχέση μας είχε γίνει πηγή απογοήτευσης. Γι’ αυτό τον άφησα πέρυσι.

Του άνοιξε τα μάτια. Του έλειψε να με έχει στην καθημερινότητά του. Τώρα με βάζει ξανά στο επίκεντρο, αντί για τις ιδέες και τις βεβαιότητές του. Ακούει τα συναισθήματά μου περισσότερο από πριν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τον χρόνο».