Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την προετοιμασία του για το US Open και δήλωσε πως έχει μία ιδανική ευκαιρία, για να δοκιμάσει νέα πράγματα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει την πορεία του στο τουρνουά του Wake Forest University, το 250άρι ATP του Winston-Salem Open, με στόχο να βρει ρυθμό και να δοκιμάσει διαφορετικές στρατηγικές παιχνιδιού εν όψει του US Open.

Η πρεμιέρα του Έλληνα τενίστα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Αυγούστου, όπου θα αντιμετωπίσει τον Γιουντσαοκέτε Μπου στον γύρο των «32». Η νίκη σε αυτόν τον αγώνα θα τον φέρει στα προημιτελικά του τουρνουά.

Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος είναι Νο. 28 στην παγκόσμια κατάταξη, έφτασε στο Γουίνστον-Σάλεμ την Κυριακή (17/08), με ιδιωτικό τζετ από το Σινσινάτι, ώστε να ξεκινήσει την προετοιμασία του για το τουρνουά, στο οποίο συμμετέχει με wildcard.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Τσιτσιπάς:

Για το τουρνουά Winston-Salem: «Πάντα άκουγα γι’ αυτό το τουρνουά στο παρελθόν οπότε το νιώθω οικείο. Ανυπομονώ γι’ αυτή την εβδομάδα, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για μένα να δοκιμάσω καινούργια πράγματα στο court και είναι καλό να έχω ένα τουρνουά πριν το US Open. Ελπίζω να παίξω πολλούς αγώνες και να χτίσω αυτοπεποίθηση».

Για τον τρόπο που προπονείται: «Προσπαθώ να μένω στις ρουτίνες μου, να κάνω τη δουλειά. Κάνω όλες τις απαραίτητες ρουτίνες, προπονούμαι σκληρά, προσπαθώ να μην υπερφορτώνω τον εαυτό μου πριν το μεγάλο τουρνουά. Είναι σημαντικό να κρατάς το μυαλό σου σε τάξη και να είσαι ανοιχτός σε διορθώσεις πριν ξεκινήσει το τουρνουά».

Για το κλίμα και τις συνθήκες του τουρνουά: «Προπονούμαι εδώ και μερικές μέρες εδώ και η υγρασία είναι πολλή υψηλή – κάνει και ζέστη. Αυτό θα είναι μια πρόκληση για τους περισσότερους παίκτες αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία στο να διαχειριστούμε αυτό το κλίμα και παράλληλα να παίξουμε σε υψηλό επίπεδο. Δεν είναι εύκολο αλλά νιώθω ότι αν βρεθεί η ισορροπία για να είσαι μέσα σε κάθε πόντο, τότε θα δημιουργηθούν και πολλές ευκαιρίες».