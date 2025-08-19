O Κάρλος Αλκαράθ είναι ο μεγάλος νικητής του Cincinnati Open, ωστόσο, θα δει ένα γερό «μαχαίρι» στο χρηματικό έπαθλο που κέρδισε!

Ο Κάρλος Αλκαράθ το τελευταίο διάστημα είναι σε εξαιρετική κατάσταση και κερδίζει τον έναν τίτλο, μετά τον άλλον.

Το ίδιο έγινε και στο Cincinnati Open. Μπορεί ο τρόπος, με τον οποίο ήρθε η νίκη του να μην ήταν ο αναμενόμενος, αλλά ήταν αρκετός για να του φέρει το τρόπαιο.

Ο Γιανίκ Σίνερ ένιωσε μία αδιαθεσία με αποτέλεσμα να πει «αντίο» από τον τελικό. Επομένως, το τρόπαιο κατέληξε στον Κάρλος Αλκαράθ.

I’m so sorry for Jannik! Nobody likes to win because their opponent retires, especially in a final like this. Wishing you a speedy recovery! ❤️ Very happy with my week in Cincinnati and feeling ready for the US Open! 💪🏻🏆



📸 @CincyTennis pic.twitter.com/wEHPT1PBOH — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) August 18, 2025

Όπως είναι λογικό, κάθε τενίστας που παίρνει ένα βραβείο, βάζει στην… τσέπη του και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό.

ΟΙ ΗΠΑ φορολογούν «βαριά» και για αυτόν τον λόγο ο Ισπανός αθλητής θα πρέπει να δώσει 37% των χρημάτων που κέρδισε.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «Sportbible», αυτά είναι 1.123.380 δολάρια, με τα 416.020 πηγαίνουν αυτόματα στο κράτος της Αμερικής.

Την ίδια ώρα, θα έπρεπε να σκεφτεί και τη φορολογία στην Ισπανία. Εφόσον ζει με τους γονείς του στη Μούρθια είναι «αναγκασμένος» να πληρώσει διπλή φορολογία, μιας και στην Ισπανία δίνει το 46% των κερδών του.

Ωστόσο, η φορολογική συνθήκη, που έχουν αναπτύξουν οι ΗΠΑ με τη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου τον… προφυλάσσουν.

Παρ’ όλα αυτά, η «χασούρα» του συνεχίζει να είναι αρκετά μεγάλη! Σε μία συνθήκη, που δεν είναι πρωτοφανής, καθώς πολλά μεγάλα τουρνουά έχουν γερά «μαχαίρια» στα χρηματικά έπαθλα.