Πέτα ψηλά Μανόλο, πέτα. Και το έκανε σε βαθμό που σόκαρε τους πάντες. Μα πάνω από όλα τον Εμμανουήλ Καραλή που όπως παραδέχθηκε και στις δηλώσεις του, συχνά δεν πιστεύει στον εαυτό του, τόσο όσο οι γύρω του.
Αθλητικά και αγωνιστικά, η τελευταία μέρα του Φλεβάρη 2026 άνηκε στον Εμμανουήλ Καραλή με το απίθανο κατόρθωμά του. Ο Έλληνας άλτης έκανε σμπράλια το ατομικό και πανελλήνιο ρεκόρ του, τοποθέτησε τον πήχη σε ύψος για να κάνει ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ρεκόρ και έστρεψε – δικαίως – τα βλέμματα πάνω του.
Με το χαμόγελο στα χείλη φυσικά, το χάρηκε με την ψυχή του. Νίκη, δικαίωση, ρεκόρ. Ξεπέρασε τον εαυτό του και τα όρια του, βλέποντας ακόμα υψηλότερα. Και όπως ήταν λογικό με τα 6,17 μέτρα που πήδηξε από πάνω, «τρέλανε» την Ευρώπη.
Στην εποχή των social media και της ταχύτατης πληροφορίας, τα (χαρμόσυνα) μαντάτα ταξίδεψαν γρήγορα και δεν άργησαν τα αποθεωτικά post στα social media για τον πρωταθλητή Ευρώπης Εμμανουήλ Καραλή που έγινε θέμα παντού με την δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.
Ανάμεσα σε εκείνους που… τα έχασαν με τον Εμμανουήλ Καραλή και το ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ του άλμα, ήταν και ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος θέλησε να φέρει το σπουδαίο κατόρθωμα του συμπατριώτη του, στα… τενιστικά μέτρα. Και έτσι για να μπορέσει να κατανοήσει κανείς το ύψος πάνω από το οποίο πέρασε ο Καραλής, έγραψε τρεις πολύ ψηλούς υψομετρικά τενίστες στο ‘Χ’.