Ο Εμμανουήλ Καραλής πήδηξε στον… Θεό και «τρέλανε» Ελλάδα και Ευρώπη. Αποθεωτικό tweet και από τον Στέφανο Τσιτσιπά που έφερε το επίτευγμα στα… μέτρα του.

Πέτα ψηλά Μανόλο, πέτα. Και το έκανε σε βαθμό που σόκαρε τους πάντες. Μα πάνω από όλα τον Εμμανουήλ Καραλή που όπως παραδέχθηκε και στις δηλώσεις του, συχνά δεν πιστεύει στον εαυτό του, τόσο όσο οι γύρω του.

Αθλητικά και αγωνιστικά, η τελευταία μέρα του Φλεβάρη 2026 άνηκε στον Εμμανουήλ Καραλή με το απίθανο κατόρθωμά του. Ο Έλληνας άλτης έκανε σμπράλια το ατομικό και πανελλήνιο ρεκόρ του, τοποθέτησε τον πήχη σε ύψος για να κάνει ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ρεκόρ και έστρεψε – δικαίως – τα βλέμματα πάνω του.

Με το χαμόγελο στα χείλη φυσικά, το χάρηκε με την ψυχή του. Νίκη, δικαίωση, ρεκόρ. Ξεπέρασε τον εαυτό του και τα όρια του, βλέποντας ακόμα υψηλότερα. Και όπως ήταν λογικό με τα 6,17 μέτρα που πήδηξε από πάνω, «τρέλανε» την Ευρώπη.

Στην εποχή των social media και της ταχύτατης πληροφορίας, τα (χαρμόσυνα) μαντάτα ταξίδεψαν γρήγορα και δεν άργησαν τα αποθεωτικά post στα social media για τον πρωταθλητή Ευρώπης Εμμανουήλ Καραλή που έγινε θέμα παντού με την δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.

Man like Manolo 🤯🇬🇷



Emmanouil Karalis SOARS to a new Greek national record of 6.17m in the men’s pole vault – the second-best jumper of all time! 🙌 #EuropeanAthletics pic.twitter.com/VnxU7CRQOU — European Athletics (@EuroAthletics) February 28, 2026

Emmanouil Karalis leaps into the history books ‼️



The Greek pole vaulter clears 6.17m at his national championships and goes second to only Mondo Duplantis on the all-time rankings 🇬🇷



The last person to clear a height of 6.16m or higher other than Duplantis was Renaud… pic.twitter.com/TvVZOFlkyK — AW (@AthleticsWeekly) February 28, 2026

MANOOLLOOOOOOO🔥@FlyManoloFly becomes the 2nd best pole vaulter of all time after soaring to 6.17m at the Greek Indoor Championships 💥



That’s a world lead and a massive 9cm improvement on his personal best 😮‍💨 pic.twitter.com/nJatKWl4UJ — World Athletics (@WorldAthletics) February 28, 2026

Deuxième performeur mondial en saut à la perche derrière Armand Duplantis, Renaud Lavillenie a été dépassé ce samedi en salle par le sauteur grec Emmanouil Karalis, qui a passé 6,17m.

➡️ https://t.co/eWtWAlfgYu pic.twitter.com/QhNAQ460AX — Le Progrès (@Le_Progres) February 28, 2026

Ανάμεσα σε εκείνους που… τα έχασαν με τον Εμμανουήλ Καραλή και το ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ του άλμα, ήταν και ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος θέλησε να φέρει το σπουδαίο κατόρθωμα του συμπατριώτη του, στα… τενιστικά μέτρα. Και έτσι για να μπορέσει να κατανοήσει κανείς το ύψος πάνω από το οποίο πέρασε ο Καραλής, έγραψε τρεις πολύ ψηλούς υψομετρικά τενίστες στο ‘Χ’.