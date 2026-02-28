Ο Εμμανουήλ Καραλής έχει βαλθεί να μας «τρελάνει», καθώς έκανε πανελλήνιο ρεκόρ και είναι πλέον το Νο.1 του κόσμου για το 2026 και Νο.2 όλων των εποχών!

ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΛΗΣ; Απίστευτος, τρομερός, αδιανόητος, ανεπανάληπτος!

Έκανε «θραύση» στην Παιανία, χαρίζοντάς μας μία ΜΥΘΙΚΗ εμφάνιση! Όχι μόνο έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, έγινε το Νο.1 για το 2026, αλλά και το Νο.2 όλων των εποχών!

Κι όμως, αρχικά με ένα άλμα πάνω από τα 6.07μ. απλά μας «ζέστανε», για όσα θα ακολουθούσαν στη συνέχεια!

Έβαλε τον πήχη πολύ ψηλά και πιο συγκεκριμένα στα 6.17μ., δεν δίστασε, και τα κατάφερε, καταφέρνοντας να γίνει το Νο.2 όλων των εποχών!

«Ξεπέρασε» τον Σεργκέι Μπούμκα, τον Ρενό Λαβινελί και πλέον μονάχα ένας αθλητής είναι μπροστά του! Ποιος είναι αυτός;

Ο εξωπραγματικός, Μόντο Ντουμπλάντις, που έχει βάλει τον βαθμό δυσκολίας πολύ ψηλά. Άλλωστε, για να του πάρει κανείς το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ θα πρέπει να «πετάξει» πάνω από τα 6.31!

Επομένως, καταλαβαίνει κανείς, πως μόνο εύκολο δεν θα είναι για όσους τον «καταδιώκουν». Ο Εμμανουήλ Καραλής το προσπάθησε, έβαλε τον πήχη στα 6.31μ., ωστόσο, δεν τα κατάφερε.

Παρ’ όλα αυτά, μετά την εμφάνισή του, μόνο χαρούμενος θα πρέπει να είναι, αφού δεν γίνεσαι κάθε μέρα το Νο.2 του πλανήτη!

Αναλυτικά, οι 10 κορυφαίοι άλτες στην ιστορία του επί κοντώ:

1. Αρμάντ Ντουπλάντις 6.30μ

2. Εμμανουήλ Καραλής 6.17μ

3. Ρενό Λαβιλενί 6.16μ

4. Σεργκέι Μπούμκα 6.15μ

5. Κέι Σι Λάιτφουτ 6.07μ

6. Στίβεν Χούκερ 6.06μ

7. Σαμ Κέντρικς 6.06μ

8. Μαξίμ Ταράσοφ 6.05μ

9. Νμίτρι Μαρκόφ 6.04μ

10. Κρίστοφερ Νίλσεν 6.05μ