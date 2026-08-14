Ο Εμμανουήλ Καραλής προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, και λίγο αργότερα «τρόλαρε» με επικό τρόπο τον Μίλτο Τεντόγλου!

O Eμμανουήλ Καραλής «έκλεισε» ραντεβού στον τελικό του Ευρωπαϊκό Πρωταθλήματος Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ.

Ο Έλληνας ακοντιστής ήταν… σύντομος, καθώς χρειάστηκε μονάχα ένα άλμα, για να πιάσει το όριο των 5.60μ.

Πλέον, τα βλέμματα είναι «στραμμένα» στο «μεγάλο ραντεβού», όπου θα έχει ακόμα μία «μονομαχία» με τον Μόντο Ντουμπλάντις.

Στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ, μετά τη λήξη της προσπάθειάς του, ο Εμμανουήλ Καραλής έδωσε «ρεσιτάλ»!

Ο λόγος; «Τρόλαρε» με επικό τρόπο τον Μίλτο Τεντόγλου, που πριν λίγες ημέρες, ξέχασε το μετάλλιό του στη μεικτή ζώνη.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή:

«Σίγουρα είναι απίστευτο και εγώ ήμουν μικρό παιδί και παρακολουθούσα τους αγώνες και έβλεπα όλους αυτούς τους μεγάλους αθλητές και πέρασαν τα χρόνια και πλέον είμαι εγώ αυτός ο μεγάλος αθλητής που μοιράζω τόση αγάπη. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Μου αρέσει να δίνω αγάπη, επειδή παίρνω και εγώ πίσω από όλον τον κόσμο.

Είμαστε εδώ για μία δουλειά και σίγουρα πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος. Νιώθω καλά, είμαι καλά. Μακάρι να πάνε όλα όπως έχω σκεφτεί με την ομάδα μου στον τελικό.

Σίγουρα ο καιρός δεν ήταν ιδανικός, όπως είπε και η Κατερίνα. Οι συνθήκες εδώ επειδή είναι ανοιχτό το στάδιο και μπαίνει αέρας, όπως είπε και ο Μίλτος είναι δύσκολες. Ελπίζουμε και για την τύχη, να πάνε όλα καλά και την Κυριακή να μην έχει τόσο αέρα. Γενικώς είμαι πάρα πολύ καλά, περιμένω να βγει το άλμα που θέλω. Είμαι αθλητής αγώνων. Ελπίζω να μου βγει την Κυριακή, αλλά ότι και να γίνει εγώ θα δώσω το καλύτερο δυνατό και περιμένουμε την Κυριακή.

Να μην κάνω καμία βλακεία και εγώ. Όχι, σίγουρα θα το φέρω, εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, εγώ θα το φέρω, θα το μοιράσω σε όλο το στάδιο αν το πάρω και θα το φέρω και εδώ. Όλα καλά. Περνάμε καλά, είναι μια γιορτή του αθλητισμού

Είναι πολύ σημαντικό και για μένα και για όλους τους αθλητές που είναι εδώ να χαίρονται το αγώνισμα, είμαστε έτοιμοι και πολύ ευτυχισμένοι που βρισκόμαστε εδώ».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή: