Ο Μίλτος Τεντόγλου προσέφερε ακόμα μία επική στιγμή, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για τέταρτη διαδοχική φορά.

Με άλμα στα 8.44μ. κατέκτησε την πρώτη θέση στο Μπέρμιγχαμ, ενώ λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στην ΕΡΤ, έδωσε ένα μοναδικό… show, καθώς ξέχασε κάπου το μετάλλιό του!

Ο Τεντόγλου αρνείται να χάσει: Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη διαδοχική φορά! Ο Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει τα… θαύματα και πήρε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου για τέταρτη διαδοχική φορά!

Αναλυτικά, όσα είπε ο Τεντόγλου:

«Είναι φανταστική επίδοση. Δεν το έχω δει ακόμα το άλμα, αλλά πιστεύω το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό. Ήταν πραγματικό τόσο δύσκολο να πηδήξεις εδώ σήμερα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλεις επίδοση. Φάνηκε και από τους άλλους αθλητές, γιατί είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-8.50μ.

Ο Εχάμερ είναι πολύ δυνατό παιδί και μπήκε εκεί…Θα μπορούσε και παραπάνω να κάνεις. Εγώ ζορίστηκα πάρα πολύ, έκανα υπερπροσπάθεια για 8.40μ. Σήμερα ήμουν για να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση αν είχε ευνοϊκό άνεμο.

Άφησα την 5η προσπάθεια για να ξεκουραστώ αν χρειαστεί να μπω στην 6η, αλλά τελικά δεν με πέρασαν.

Ο Πομάσκι μου είπε “είσαι μεγάλος”.

Μας το έδωσαν το μετάλλιο, αλλά το παράτησα εκεί, έκανα μα@@κια. Παιδιά το έβγαλα και το παράτησα εκεί. Πάω να τους το πω, σόρρυ».

Δείτε την επική στιγμή στο παρακάτω βίντεο: