Ο Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει τα… θαύματα και πήρε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου για τέταρτη διαδοχική φορά!

Το έκανε ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, κάνοντας ένα απίστευτο 4/4!

Μετά τις θριαμβευτικές του εμφανίσεις στο Βερολίνο το 2018, το Μόναχο το 2022 και τη Ρώμη το 2024, ο 28χρονος Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε την απόλυτη κυριαρχία του στο άλμα εις μήκος κατακτώντας την κορυφή και στο Μπέρμιγχαμ.

Σημειώνοντας επίδοση 8,44μ. στην τέταρτη προσπάθειά του, σφράγισε το τέταρτο διαδοχικό του χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση με τέτοια υπεροχή, ώστε δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει καν την πέμπτη και την έκτη του προσπάθεια.

Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσαν ο Σίμον Εχάμερ στη δεύτερη θέση με 8,29μ. και ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ στην τρίτη με 8,26μ.