Challenge accepted για τον φοβερό και τρομερό Μίλτο Τεντόγλου, που πήδηξε στον…. Θεό – αν και δεν τρελάθηκε – παίρνοντας την πάσα από Ελβετό ανταγωνιστή του.

Ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται σε φοβερή κατάσταση ξανά, φλερτάροντας διαρκώς με το όριο και τα ρεκόρ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως έχει σημειώσει τις πέντε από τις δέκα συνολικά καλύτερες επιδόσεις της καριέρας του, το τελευταίο δίμηνο.

Είναι γνωστό άλλωστε για τον απίθανο αυτό Έλληνα άλτη του μήκους και παγκόσμιο «είδωλο» του χώρου, πως η κατάσταση στην οποία θα βρεθεί εκείνος και το σώμα του πριν καν ξεκινήσει τις προσπάθειές του σε έναν αγώνα, θα δείξουν κατά πόσον μπορεί να ξεπεράσει τα όριά του.

Και αν μη τι άλλο, ξέρει να τα εξωθεί αυτά στα… άκρα με το ιδιαίτερο βέβαια στυλ του, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις του μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ο Μίλτος Τεντόγλου βρέθηκε σε τρομερή κατάσταση στον Βόλο και παρότι στόχευε και πίστευε ότι μπορούσε άνετα να κάνει άλμα πάνω από τα 8,70μ., ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα εδώ και 19 χρόνια. Και ταυτόχρονα σημείωσε την κορυφαία επίδοση της καριέρας του.

Στόχο που είχε βάλει στο μυαλό και γυρόφερνε εδώ και πολλά χρόνια, πλησιάζοντας πολλές φορές στην εν λόγω επίδοση. Όπως για παράδειγμα στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στη Ρώμη το 2024, πηδώντας δυο φορές 8,65μ. ενώ κανένα του άλμα δεν ήταν κάτω από το ούτως ή άλλως πολύ πολύ υψηλό 8,42μ. Ή στο τελευταίο του άλμα στον Βόλο όπου «πέταξε» στα 8,64μ.

Και επειδή οι προκλήσεις αρέσουν στον Μίλτο Τεντόγλου, πριν από μερικές εβδομάδες φρόντισε ένας αντίπαλός του να του προσφέρει απλόχερα μία. Και ιδού το αποτέλεσμα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σιμόν Εχάμερ είχε πει σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ότι είχε στόχο να πηδήξει τουλάχιστον στα 8,66μ. πριν τον Μίλτο Τεντόγλου, θέλοντας να… παίξει και λίγο και να βάλει πολύ ηψηλά τον πήχη και για τον ίδιο. Λίγες μέρες μετά, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πρόλαβε τον δεκαθλητή με κλίση στο άλμα εις μήκος που κάνει τα πάντα.

Ο νεαρός Ελβετός είχε σημειώσει μέχρι πρότινος την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο που ήταν τα 8,51μ. – ρεκόρ Ελβετίας – στο ξακουστό μίτινγκ σύνθετων αγωνισμάτων του Γκέτζις της Αυστρίας.