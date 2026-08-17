Ακόμα μία τρομερή εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή, που πλέον έχει κάνει… συνήθεια τα 6 μέτρα στο άλμα επί κοντώ!

Ένας ΤΡΟΜΕΡΟΣ Εμμανουήλ Καραλής -για ακόμα μία φορά- στο Μπέρμιγχαμ.

Μπορεί η πρώτη θέση να μην ήρθε, αλλά όταν υπάρχει ο υπεράνθρωπος, Μόντο Ντουμπλάντις, μόνο εύκολο δεν είναι.

Οι δυο σπουδαίοι αθλητές έδωσαν μία μεγάλη «μάχη», με τον Σουηδό άλτη να κατακτάει το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου.

Παρ’ όλα αυτά, «ίδρωσε» αρκετά, καθώς ο «Μανόλο», μέχρι και την τελευταία στιγμή πάλεψε για να πάρει την κορυφή.

Το «ταβάνι» του ήταν τα 6 μέτρα, μία επίδοση πάρα πολύ καλή, αλλά όχι αρκετή, αφού ο Μόντο Ντουμπλάντις πήδηξε πάνω από τα 6.15 μέτρα, κάνοντας ρεκόρ διοργάνωσης!

Όμως, τα «φώτα» έπεσαν και στον Εμμανουήλ Καραλή, καθώς τον τελευταίο καιρό έχει κάνει… συνήθεια τους αγώνες με άλματα που έχουν μπροστά τον αριθμό «6».

Η αρχή έγινε τον Αύγουστο του 2024, όταν και στο Diamond League της Σικελίας πήδηξε πάνω από τα 6 μέτρα!

Από τότε, έχει πάρει… φόρα και δεν λέει να σταματήσει με τίποτα. Αν δούμε μία-μία τις «μάχες» του θα παρατηρήσουμε πως πλέον μετράει 18 διαφορετικούς αγώνες (μαζί με προκριματικά, ημιτελικούς) που έχει καταφέρει κάτι ανάλογο!

Προφανώς, και πιο αξέχαστη στιγμή, παραμένει στο Πρωτάθλημα Ελλάδας Κλειστού Στίβου του περασμένου Φλεβάρη, όταν και «πέταξε» 6.17 μέτρα.

Για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών από έναν αθλητή. Ωστόσο, με το «ταβάνι» του να είναι ο… ουρανός, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να έχει η συνέχεια.

Δείτε ΕΔΩ όλους τους αγώνες του Εμμανουήλ Καραλή.