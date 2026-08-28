Ο Εμμανουήλ Καραλής έχει πάρει φωτιά και ταβάνι πλέον μόνο ο ουρανός. Όσες φορές ξεπέρασε τα όριά του…

Βρε Μανόλο, πόσο θες να μας τρελάνεις; Ο Καραλής είναι στα καλύτερά του και πλέον έχει κλείσει την ψαλίδα από τον άρχοντα των αιθέρων, Μόντο Ντουπλάντις με τους δυο τους βέβαια να έχουν μία υγιή σχέση και μια φιλία χρόνων.

Ο Έλληνας πρωταθλητής και χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, βρίσκεται διαρκώς σε ανοδική πορεία. Ο Καραλής σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, τοποθετώντας τον πήχη σε ύψη δυσθεώρητα. Έχει τον τρόπο όμως να τα καταφέρνει και με το χαμόγελό του, να κάνει όλη την πλάση λαμπερή.

Ο φοβερός και τρομερός Καραλής έσπασε το δικό του εθνικό ρεκόρ με τα 6,20 μέτρα που πέρασε στο μίτινγκ της Ζυρίχης, δοκιμάζοντας μάλιστα την τύχη του και για το παγκόσμιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου. Με τέτοια φόρα βέβαια που έχει, όλα είναι δυνατά όπως τόνισε περιχαρής και ο ίδιος μετά το τεράστιο άλμα του.

Μία επιτυχία που έρχεται σε συνέχεια της εκτόξευσής του τα τελευταία χρόνια και ιδίως τους τελευταίους μήνες, έχοντας πάρει τα έξι μέτρα… εργολαβία. Και να σκεφτεί κανείς πως μονάχα 32 αθλητές στην ιστορία του αγωνίσματος έχουν σκαρφαλώσει πάνω από αυτό το επίτευγμα ορόσημο αλλά ελάχιστοι πάνω από 10 φορές τα έξι μέτρα στην ίδια σεζόν.

Για την ακρίβεια ο υπεράνθρωπος Σεργκέι Μπούμπκα, ο Ντουπλάντις και ο Καραλής.

Και πως να μην συμβεί αυτό όταν πιτσιρικάς ήταν ακόμα στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου στο Μπέρμπιγχαμ (2018), αλλά βγήκε πέμπτος και έκανε Παγκόσμιο Ρεκόρ Εφήβων με τα 5,80μ.

Οι εσωτερικές περιπλανήσεις των επόμενων ετών δεν γινόταν να μην επηρεάσουν τον Καραλή που βγήκε βέβαια πιο δυνατός μέσα του αλλά και στην καριέρα του. Παρά τα σκαμπανεβάσματα, μένει στο πικ του στο Τόκιο και την 4η θέση με τα 5,80 πριν γίνει… τούρμπο.

Από το 2023 και έπειτα νιώθει ήδη πολύ καλύτερα, επιστρέφοντας πιο γεμάτος από το διάλειμμα που πήρε. Το απαραίτητο break του. Στο Παγκόσμιο της Ρώμης τον Ιούνιο του 2024 κατακτά το ασημένιο μετάλλιο αγγίζοντας τα 5,90 (5,87μ.), τα οποία πλέον ήταν θέμα χρόνου. Και όντως λίγες μέρες αργότερα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, πήδηξε 5,93μ. Αυτό το άλμα της απελευθέρωσης, ήταν μόνο η αρχή.

Ο Καραλής ήταν ήδη στο υψηλότερο επίπεδο, σταθεροποιήθηκε όμως και στα μετάλλια. Στους Ολυμπιακούς του Παρισίου κέρδισε το χάλκινο με άλμα στα 5,90μ και έλαμψε από υπερηφάνια.

Έναν χρόνο αργότερα (Αύγουστος του 2025), περνάει για πρώτη φορά τα έξι μέτρα και λίγες ημέρες αργότερα στο Πανθεσσαλικό, κάνει 6,08μ. Ήταν πασιφανές πως είχε κι άλλο να δώσει. Περισσότερο να ανέβει.

Τον Φλεβάρη του 2026 στην Παιανία, πήδηξε 6,17 μ. και ξεπέρασε θρύλους του αγωνίσματος ενώ το μίτινγκ στη Ζυρίχη (6,20) με το απόλυτο δικό του ρεκόρ, ήρθε να επιβεβαιώσει πως πλέον… υπάρχει παιχνίδι ανάμεσα στον Ντουπλάντις και τον Καραλή.