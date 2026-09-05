Κατακτώντας το πρώτο «διαμάντι» της καριέρας του στο Diamond League στις Βρυξέλλες, ο Εμμανουήλ Καραλής δεν είχε καμία διάθεση να αποχωριστεί το βραβείο του ούτε κατά τη διάρκεια του ύπνου του.

Λίγες ώρες μετά τον θρίαμβό του στο άλμα επί κοντώ, ο «Μανόλο» δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία που έγινε αμέσως viral, απεικονίζοντάς τον χαμογελαστό στο κρεβάτι δίπλα στο τρόπαιό του.

Η εικόνα αυτή έφερε έντονα στη μνήμη δύο αντίστοιχες στιγμές. Από τη μία του Ρόμπερτ Λεβαντόφκσι με το τρόπαιο του Champions League το 2020 και από την άλλη του Λιονέλ Μέσι με το αντίστοιχο του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτησή του με τη λεζάντα «Thank you & Goodnight», συγκεντρώνοντας εκατοντάδες αποθεωτικά σχόλια.