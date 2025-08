The fourth highest vaulter in history! 🤯



Emmanouil Karalis 🇬🇷 clears 6️⃣.0️⃣8️⃣m at the Greek Championships! 🚀



Updated all-time pole vault list:



🇸🇪 Armand Duplantis 6.28m

🇫🇷 Renaud Lavillenie 6.16m

🇺🇦 Sergey Bubka 6.15m

🇬🇷 Emmanouil Karalis 6.08m 🆕

🇺🇸 KC Lightfoot 6.07m pic.twitter.com/2RsX1pOI39