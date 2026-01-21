Τα ημιτελικά ήταν «κλειδωμένα», αλλά η Εθνική τα «σφράγισε», με έναν τρόπο, που καμία άλλη ομάδα δεν τα έχει καταφέρει!

Η ΕΛΛΑΔΑΡΑ συνεχίζει ακάθεκτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και πλέον είναι στα ημιτελικά της διοργάνωσης! Το αποτέλεσμα απέναντι στη Ρουμανία (21/01, 9-18) πέρασε σε… δεύτερη μοίρα, αφού δεν έπαιξε κάποιο ρόλο στην τελική βαθμολογία.

Κι αυτό, γιατί ήξερε ήδη το τι «ακολουθεί» στη συνέχεια. Ωστόσο, μπόρεσε να πάρει τη νίκη στην τελευταία αγωνιστική της β’ φάσης των ομίλων, με μία πάρα πολύ καλή εμφάνιση, πριν έρθουν τα πολύ απαιτητικά παιχνίδια!

Πλέον, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης την Ουγγαρία (23/01, 18:00). Στόχος της το… βάθρο και γιατί όχι και το χρυσό.

Άλλωστε, είναι και το μοναδικό μετάλλιο, που λείπει στην ιστορία της από τις «μεγάλες διοργανώσεις»!

Το τουρνουά που έχει πραγματοποιήσει -μέχρι στιγμής- το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου είναι εξαιρετικό και αυτό το καταλαβαίνει κανείς, από ένα και μόνο στατιστικό.

Ποιο είναι αυτό; Το γεγονός πως η Εθνική δεν έχει ηττηθεί, σε καμία σε κανέναν αγώνα και από κανέναν αντίπαλο!

Μπορεί αυτό να μην φαίνεται ως ένα μεγάλο κατόρθωμα, αλλά υπάρχει κάτι που δεν υπολογίζουμε. Τι είναι αυτό; Το γεγονός, πως καμία άλλη ομάδα δεν το έχει καταφέρει στη διοργάνωση! Κι όμως, όλες στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έχουν έστω μία ήττα στο «σακούλι» τους, μετά τα ματς που έχουν παιχτεί.

ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ: Το «τανκ» της Εθνικής πόλο ανδρών δεν… παίζεται και φαίνεται (video) Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών πήρε πανηγυρική πρόκριση για την 4άδα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με τον Κώστα Κάκαρη να κάνει… πάρτι στα δύο μέτρα.

Ποιο είναι πλέον το «μεγάλο στοίχημα» της Ελλάδας; Να πάει στον τελικό και να «σηκώσει» το χρυσό, αφού αυτό θα γίνει μονάχα αν είναι αήττητη!

Θα τα καταφέρει; Σε λίγες ημέρες, θα το γνωρίζουμε, αλλά τα όσα κάνει από την αρχή του τουρνουά είναι εντυπωσιακά.