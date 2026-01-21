Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών πήρε πανηγυρική πρόκριση για την 4άδα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με τον Κώστα Κάκαρη να κάνει… πάρτι στα δύο μέτρα.

Τι κι αν έπαιζε δίχως τον αρχηγό της; Τι κι αν είχε την… αβάντα αφού «κουβαλούσε» νίκη στην… τιτανομαχία με την Κροατία; Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών μπήκε στο νερό κόντρα στους Ιταλούς με μοναδικό σκοπό να ορίσει η ίδια την τύχη της. Και δεν παρέκλινε απ’ αυτό!

Τα «λιοντάρια» του Θοδωρή Βλάχου έκλεισαν από την 2η κιόλας αγωνιστική του β΄γύρου την θέση τους στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης στο Βελιγράδι. Η «ναυμαχία» με τους γείτονες κατέληξε σε «γαλανόλευκα» χέρια (15-13), κάνοντας ένα ακόμα καθοριστικό βήμα για το πολυπόθητο μετάλλιο που τόσο πολύ λείπει από την προσπάθεια αυτή των τελευταίων ετών.

Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών έκανε και πάλι κόσμο και κοσμάκη στην πατρίδα υπερήφανο, παρότι η πλειονότητα όσων «φουσκώνουν» από ικανοποίηση δεν θα θυμούνται τα ονόματα των πρωταγωνιστών σε έναν μήνα από τώρα.

Η επίσημη Πετυχημένη, ούσα εξαιρετικά διαβασμένη και προσηλωμένη μετέτρεψε την τελευταία αγωνιστική με τη Ρουμανία σε προετοιμασία για το μεγάλο ραντεβού της 4άδας (23/1, Ουγγαρία). Δυνατή προπόνηση στον δρόμο των μεταλλίων.

Το ταλέντο συνάντησε την πνευματική ετοιμότητα. Η ικανότητα του «εγώ» κύλησε και βρήκε την δύναμη του «εμείς» για να κάνει η Εθνική ομάδα πόλο το 5/5.

Κανένας δεν υστέρησε, κανένας δεν περισσεύει και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη νίκη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Πάντοτε βέβαια σε ένα ομαδικό άθλημα, υπάρχουν και αυτοί που ξεχωρίζουν, όπως συμβαίνει με τον Κώστα Κάκαρη. Άξιος συμπαραστάτης του… πρώτου βιολιού, Στέλιου Αργυρόπουλου-Κανακάκη.

Ένα από τα πολλά «προϊόντα» των ακαδημιών του Π. Φαλήρου, ο οποίος έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια στην ελίτ των φουνταριστών παγκοσμίως. Και το αποδεικνύει σε ένα ακόμα τουρνουά. Το «τανκ» του Ολυμπιακού που έγινε πριν από μερικούς μήνες ο πρώτος Έλληνας που φόρεσε το σκουφάκι της παντοδύναμης Προ Ρέκο – κάτι σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης της υδατοσφαίρισης – δεν έχει αντίπαλο μέσα στο νερό. Καίριες οι θέσεις του, λίρα εκατό όταν τροφοδοτηθεί στο σημείο και τη στιγμή που χρειάζεται.

Ο Κάκαρης ήταν εντυπωσιακός στον κάτι σαν προημιτελικό με τον «κακό μπελά» Ιταλία που βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο αφού ο Καμπάνια άλλαξε πέντε παίκτες. Ο θηριώδης φουνταριστός απλά δεν έβλεπε κανέναν μέσα στο νερό.

Γεννημένος τον Ιούλιο του 1999, ο Κάκαρης έκανε… πλάκα στους Ιταλούς με τρία γκολ, τρία μπλοκ και τις περισσότερες κερδισμένες αποβολές από κάθε άλλον παίκτη του αγώνα.

Με τα εντυπωσιακά του νούμερα κόντρα στην «Σετεμπέλο», ο Κάκαρης έφτασε τα 11 τέρματα στο τουρνουά κοντά στην 20άδα των σκόρερ. Αυτό βέβαια που εντυπωσιάζει στην περίπτωσή του είναι το ποσοστό ευστοχίας στις τελικές του προσπάθειες. Ένας finisher 11 καρατίων.

Ο Έλληνας φουνταριστός που μοιράζεται την θέση με τους Νικολαϊδη και Σπάχιτς, έχει 11/12 στη διοργάνωση όντας ο πιο εύστοχος παίκτης αυτής σε 4+ τελικές. Το 91.7% του Κάκαρη, μοιάζει και είναι αδιανόητο, χωρίς να έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος για να τον σταματήσει κανείς στον 2ο γύρο (5/5).

Το απόλυτο έχουν μόλις 4 παίκτες, δύο εξ΄αυτών τερματοφύλακες. Κανένας τους όμως δεν έχει εκτελέσει πάνω από 4 σουτ στο τουρνουά άρα το δείγμα είναι σαφώς πιο ασθενές.

Αξίσου εντυπωσιακές είναι οι εμφανίσεις και του γεννημένου νικητή Στέλιου Αργυρόπουλου-Κανακάκη που δεν αντέχει την ήττα. Ο back-to-back πρωταθλητής Ευρώπης με την Φερεντσβάρος βρίσκεται στη δεύτερη θέση των σκόρερ πίσω από τον Μαλτέζο Καμιλιέρι (με ματς περισσότερο), έχοντας σκοράρει 17 φορές στο Ευρωπαϊκό της Σερβίας, σχεδόν δηλαδή 3,5 γκολ ανά παιχνίδι. Και εκείνος όμως σουτάρει με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας (17/22, 77,3%) ενδεικτικό και του τρόπου που επιτείθεται η Εθνική ομάδα πόλο. Μονίμως απειλητική, με τους διεθνείς της να ψάχνουν στο νερό τις καλύτερες προϋποθέσεις. Εξού και τα 89/172 σουτ, με το υψηλότερο ποσοστό εκτέλεσης (51.7%).

Η ελληνική ομάδα βγάζει… σπίθες μέχρι τώρα στη διοργάνωση και κάνει τους πάντες να αναρωτιούνται. Μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, εκπληρώνοντας τα όνειρα και τις φιλοδοξίες όλων αυτών των παιδιών που έχουν θυσιάσει καλοκαίρια και χειμώνες για να φτάσουν σε αυτό το ελίτ επίπεδο;