Ο Σεντρίκ Μπακαμπού έχει «δύο ζωές» στη Ρεάλ Μπέτις! Μία στη La Liga που περνάει… κρίση, αλλά στην Ευρώπη πετάει «φωτιές»!

Μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να «μεταμορφώνεται» στην Ευρώπη; Κι όμως, ο Σεντρίκ Μπακαμπού το κάνει με μεγάλη επιτυχία στη Ρεάλ Μπέτις!

Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού έχει «δύο ζωές» στην επιστροφή του στην Ισπανία. Στη La Liga τα πράγματα έχουν «ζορίσει», ωστόσο, στις διοργανώσεις της UEFA πετάει «φωτιές»!

Και όχι μόνο αυτό, καθώς πλέον έχει μία ιστορική πρωτιά για την ομάδα της Ανδαλουσίας!

Το «παράδοξο» και η κορυφή του Μπακαμπού

Ο ποδοσφαιριστής από την Αφρική από τη σεζόν 2023-24 μετράει συνολικά 34 συμμετοχές στη La Liga, τις περισσότερες ως αλλαγή.

Η στατιστική του, όμως, είναι πολύ «φτωχή», καθώς έχει μόλις τρία γκολ και δύο ασίστ! Όμως, το… καλό το κρατάει για την Ευρώπη! Ο Σεντρίκ Μπακαμπού ήταν από τους πρωταγωνιστές στην περασμένη πορεία της Ρεάλ Μπέτις προς τον τελικό του Conference League.

Πώς να μην ήταν άλλωστε; Μέτρησε σε 14 ματς επτά γκολ και δύο ασίστ! Η φετινή σεζόν στην Ευρώπη ξεκίνησε και πάλι με γκολ. Στον αγώνα της Ρεάλ Μπέτις με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (24/09, 2-2) ήταν ο ποδοσφαιριστής, που «άνοιξε» το σκορ.

Ένα τέρμα που του έδωσε την ευκαιρία να είναι σε μία ιδιαίτερα τιμητική κορυφή!

Ο Σεντρίκ Μπακαμπού έγινε ο Top-Scorer της ισπανικής ομάδας σε διοργανώσεις της UEFA, καθώς έφτασε τα εννιά γκολ και «ξεπέρασε» τον Αλφόνσο! Ακόμα και αν στη La Liga «ζορίζεται» στην Ευρώπη «βλέπουμε» έναν άλλον ποδοσφαιριστή!

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς πλέον μιλάμε για τον ποδοσφαιριστή με τα περισσότερα τέρματα της Ρεάλ Μπέτις στις μεγάλες διοργανώσεις της UEFA.

Ένα πολύ «παράδοξο» στατιστικό, που μόνο συνηθισμένο δεν είναι…