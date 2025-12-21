Ο Μάρκο Νίκολιτς έδειξε πως είναι απόλυτα «διαβασμένος» για την ΑΕΚ, ενώ μίλησε και για το δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί.

Ο Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει τα πάντα γύρω από την ΑΕΚ και το απέδειξε για άλλη μια φορά.

Μετά τη νίκη, με ακόμα μία ανατροπή για την «Ένωση», απέναντι στον ΟΦΗ, με 2-1 (21/12), στην 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο Σέρβος τεχνικός έδωσε… ατάκα.

Ο Σαλσέδο έβαλε μπροστά στο σκορ του Κρητικούς από νωρίς, ενώ παρά το γεγονός πως η ΑΕΚ είχε τρία ακυρωμένα γκολ και χαμένο πέναλτι, γύρισε το ματς, χάρη στα τέρματα των Λιούμπιτσιτς και Γιόβιτς, για να ανέβει ως μόνη πρώτη, στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV, μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στην… κατάρα που έχει η ΑΕΚ πριν τα Χριστούγεννα, τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας πάντως πως ενώ είναι χαρούμενος, τα πάντα θα κριθούν τον Μάιο.

Παράλληλα, μίλησε και για το δύσκολο πρόγραμμα που περιμένει την ομάδα του, μέχρι και τα μέσα του Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Πρέπει να πω μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς όταν θέλαμε την ώθηση μας την έδωσαν. Υπήρχε φυσική και σωματική καταπόνηση. Κάναμε ευκαιρίες, είχαμε το πέναλτι το χαμένο. Στο δεύτερο μέρος βγάλαμε την ποιότητά μας, το ανατρέψαμε. Υπήρχε καταπόνηση. Ξέραμε τα αποτελέσματα και πόσο σημαντικό ήταν να πάρουμε τη νίκη. Ξέρω πως τα τελευταία πολλά χρόνια δεν παίρναμε νίκη τα Χριστούγεννα και φέτος τα καταφέραμε.

Θα ήταν αφύσικο να μην είμαι χαρούμενος, αλλά τον Μάιο κρίνονται όλα. Δεν σταματάμε να δουλεύουμε, μας περιμένει ένα δύσκολο πρόγραμμα μετά την επανέναρξη μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Έχουμε μία σειρά δύσκολων αναμετρήσεων, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλους. Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές».