Το βράδυ της Τρίτης (4/2) ο Παναθηναϊκός για πάνω από 15′ παρουσίαζε τις ίδιες παθογένειες του τελευταίου διαστήματος. Ανήμερα των γενεθλίων του όμως, δεν θα άφηνε την Ρεάλ να κάνει πάρτι μέσα στο ΟΑΚΑ.

Ο κόσμος συσπειρώθηκε, οι παίκτες αγρίεψαν, ο Αταμάν έκλεισε το ροτέισον αλλά πέτυχε τον σκοπό του. Βοήθησε κι εκείνος για να πετύχει ο Παναθηναϊκός την 16η του νίκη στη σεζόν, κερδίζοντας ηρεμία.

Ένα θετικό αποτέλεσμα, χωρίς τον Κέντρικ Ναν ξανά, το οποίο έτσι όπως ήρθε μπορεί να πεισμώσει ακόμα περισσότερο τους πάντες όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά τη Ρεάλ. Αλλά και το μίνι-ξέσπασμά του στον χώρο των αποδυτηριών απευθυνόμενος στα ελληνικά Media, στα οποία τόνισε ξανά και ξανά «συνεχίστε να γράφετε. Ξέρω ποιος γράφει τι. Συνεχίστε να γράφετε ότι είμαστε σε χάος. Συνεχίστε.».

Στιγμές αργότερα και βρισκόμενος στην αίθουσα Τύπου, ο Τούρκος τεχνικός σημείωσε ότι μετέτρεψε «έκρηξη» του Δ. Γιαννακόπουλου μετά την ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη σε κίνητρο, όπως και το κλίμα αμφισβήτησης προς την ομάδα και το πρόσωπό του. Γιατί; Διότι «είναι σαν και εμένα…».

Και ακριβώς επειδή βρέθηκε σε αυτήν την θέση την οποία συχνά τοποθετεί παίκτες του βγάζοντάς τους στα… μανταλάκια, υποσχέθηκε να προσπαθήσει να μην το κάνει δημοσίως.

Αναλυτικότερα τα όσα ενδιαφέροντα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν μετά την σπουδαία νίκη που μπορεί να γυρίσει τον διακόπτη για τα καλά επί της Ρεάλ.

Τις τελευταίες δύο ημέρες με πήραν όλοι τηλέφωνο, ειδικά δημοσιογράφοι από την Τουρκία και κάποιοι από την Ελλάδα, για να με ρωτήσουν γιατί δεν αντέδρασα στο story του κύριου Γιαννακόπουλου στο Instagram. Είναι απλό. Είναι σαν κι εμένα. Επιτίθεμαι κάποιες φορές στους παίκτες μου, στις συνεντεύξεις Τύπου. Δεν επιτέθηκε σε εμένα, επιτέθηκε σε όλους μας και αυτό είναι φυσιολογικό. Έχει υπομονή, θέλει να νικήσει, προσπαθεί, βάζει λεφτά, έχει το δικαίωμα και έχει δίκιο. Όλοι έχουν το στυλ τους.

Κι εγώ είμαι επιθετικός προς τους παίκτες μου. Τώρα ήταν εκείνος. Μου αρέσει και ειλικρινά παίρνω κίνητρο από αυτό. Οι παίκτες μας, μπερδεύτηκαν κάπως, γιατί είναι νεαροί. Χθες όμως είχαμε μια καλή συνάντηση και τους είπα σημαντικά πράγματα. Ότι όλοι ψάχνετε το έξτρα, δεν χρειάζεται. Συγκεντρωθείτε στο επόμενο ματς. Τον πρώτο χρόνο που πήραμε την Ευρωλίγκα ευρωπαϊκό, κανείς δεν το περίμενε, αλλά το πετύχαμε. Πήγαμε βήμα-βήμα. Πρέπει να παλεύουμε σε κάθε αγώνα.

Σέβομαι πολύ τον κύριο Γιαννακόπουλο, δεν του απάντησα και θέλω να τον ευχαριστήσω επειδή, μας έδωσε μεγαλύτερο κίνητρο, ειδικά σε εμένα. Κάποιοι δημοσιογράφοι συνεχίζουν να μας επιτίθενται. Ξέρω όμως τον λόγο πολύ καλά, αλλά δεν θέλω να τον εξηγήσω.

Θέλω να προσθέσω κάτι σημαντικό. Όλοι μας, είμαστε άνθρωποι. Φυσικά παίρνω κίνητρο από αυτό. Αλλά φυσικά αυτές τις μέρες, δεν ένιωθα πολύ καλά μετά από αυτή την επίθεση. Αλλά ήταν καλό γιατί κατάλαβα ότι δεν ένιωθα καλά με την επίθεση στους παίκτες μου, οπότε στο εξής δεν θα είμαι επιθετικός απέναντί τους, στα media».