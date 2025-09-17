Το Αιγάλεω έχει πολλά χρόνια να φιλοξενήσει την ΑΕΚ στην έδρα του, αλλά η τελευταία φορά, παραμένει αξέχαστη!

Η ΑΕΚ φιλοξενείται στο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης, την παραδοσιακή έδρα του Αιγάλεω, στο πλαίσιο της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ένα μεταξύ τους ματς μετά από 11 χρόνια. Αυτήν τη φορά, όμως, τίποτα δεν θυμίζει εκείνη την εποχή. Τουλάχιστον στο «στρατόπεδο» της ΑΕΚ.

Γιατί «φρέναραν» την οργανωμένη παρουσία φιλάθλων της ΑΕΚ στο Αιγάλεω Το σκεπτικό της ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την απόφασή της να μην δοθούν εισιτήρια στους φίλους της ΑΕΚ για το ματς με το Αιγάλεω.

Ήταν 5 Ιανουαρίου του 2014, όταν το Αιγάλεω φιλοξένησε την ΑΕΚ στην έδρα του, για τελευταία φορά. Η «Ένωση» είχε υποβιβασθεί στη Γ’ Εθνική κατηγορία και οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες στην 12η αγωνιστική.

Το ματς «σημαδεύτηκε» από επεισόδια μεταξύ οπαδών, που ξεκίνησαν πριν την προγραμματισμένη σέντρα. Συγκεκριμένα, το ματς είχε οριστεί για τις 15:00 και εν τέλει, ξεκίνησε 28′ πιο μετά!

Στο μεταξύ, οπαδοί των δύο ομάδων «αντάλλαζαν» καρέκλες και φωτοβολίδες, μετατρέποντας τον κάκιστο αγωνιστικό χώρο του Σταύρος Μαυροθαλασσίτης, σε πεδίο μάχης.

Στο αγωνιστικό σκέλος, το Αιγάλεω προηγήθηκε στο 37′, με αυτογκόλ του Νίκου Γεωργέα. Η ΑΕΚ ισοφάρισε στο 52′, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βαγγέλη Πλατέλα, ενώ ο Μιγκέλ Κορδέρο το είχε κερδίσει.

Ο καταλογισμός του έφερε νέα διακοπή και νέες έντονες αντιδράσεις, με τους παίκτες των δύο ομάδων να «πιάνονται» στα χέρια και να περνούν περίπου πέντε λεπτά, έως ότου ηρεμήσει η κατάσταση.

Ο Κορδέρο, μάλιστα, δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο από αναπληρωματικό παίκτη του Αιγάλεω. Είναι πλήρως αντιπροσωπευτικό της κατάστασης που επικρατούσε, το γεγονός πως ο διαιτητής του ματς έδειξε εννέα κίτρινες κάρτες!

Τελικά, ο Ιβάν Μπρέσεβιτς «λύτρωσε» την ΑΕΚ στο 89′, προκαλώντας πανικό στην κερκίδα.

Στην πορεία της ίδιας σεζόν, ΑΕΚ και Αιγάλεω συναντήθηκαν ξανά, με την «Ένωση» αυτήν τη φορά γηπεδούχο, στο ΟΑΚΑ.

Το τελευταίο ματς μεταξύ τους, στο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης, ήταν εκείνο στις αρχές του 2014.