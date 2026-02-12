Ο ΠΑΟΚ δείχνει πως αποτελεί το απόλυτο «αφεντικό» στα ντέρμπι της φετινής σεζόν!

Ο ΠΑΟΚ «έκλεισε» θέση για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς επικράτησε εκ νέου του Παναθηναϊκού.

Μετά τη νίκη με 1-0 στη Λεωφόρο, κέρδισε με 2-0 και στον επαναληπτικό στην Τούμπα και έτσι, θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο στο Πανθεσσαλικό στάδιο, απέναντι στον ΟΦΗ.

Αν και βρισκόμαστε μόλις στον Φεβρουάριο, ο ΠΑΟΚ έχει προλάβει να παίξει ήδη 10 ντέρμπι στη φετινή σεζόν! Και μάλιστα, στα περισσότερα εξ αυτών, έχει βγει νικητής.

Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου φαίνεται πως έχει «μάθει» να βρίσκει τη λύση απέναντι σε ΑΕΚ, Άρη, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Είναι χαρακτηριστικό πως, μέχρι στιγμής, έχει γνωρίσει μόλις μία ήττα στα φετινά του ντέρμπι.

Αυτή ήρθε κόντρα στο «τριφύλλι», στο ματς του πρώτου γύρου της Stoiximan Super League, στη Λεωφόρο, όπου ηττήθηκε με 2-1.

Πέραν αυτού, ο ΠΑΟΚ μετρά επτά νίκες και δύο ισοπαλίες, σε όσα ντέρμπι έχει δώσει σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας.

Οι δύο ισοπαλίες είναι αμφότερες απέναντι στον Άρη, στο Κλεάνθης Βικελίδης, αρχικά για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και έπειτα, στον δεύτερο γύρο της Stoiximan Super League.

Μάλιστα, στα αξιοσημείωτα είναι και το γεγονός πως, πλέον, ο «Δικέφαλος του Βορρά» μετρά επτά διαδοχικά ντέρμπι, όπου παραμένει αήττητος, αφού η μοναδική του ήττα από τον Παναθηναϊκό, ήρθε στις 9 Νοεμβρίου του 2025.

Έκτοτε, αγνοεί τη λέξη «ήττα» στα «μεγάλα» ματς.

Αναλυτικά, τα φετινά ντέρμπι του ΠΑΟΚ:

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1, Stoiximan Super League

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-2, Stoiximan Super League

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1, Stoiximan Super League

Άρης-ΠΑΟΚ 1-1, Κύπελλο Ελλάδας Betsson

ΠΑΟΚ-Άρης 3-1, Stoiximan Super League

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0, Stoiximan Super League

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2, Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 0-1, Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Άρης-ΠΑΟΚ 0-0, Stoiximan Super League

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0, Κύπελλο Ελλάδας Betsson