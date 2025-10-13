Ο Μίκελ Ντάμσγκααρντ «χώρεσε» τα πάντα σε 70 λεπτά αγώνα, αποδεικνύοντας πως είναι ένας ποδοσφαιριστής υψηλού επιπέδου.

Η Εθνική Ελλάδας έπαιξε το παιχνίδι της στη Δανία, όμως έπεσε στην ίδια «παγίδα», όπως και στο παιχνίδι με τους Σκωτσέζους. Οι Δανοί εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που βρήκαν, επικράτησαν με 3-1 (12/10) και είχαν έναν μεγάλο πρωταγωνιστή. Τον Μίκελ Ντάμσγκααρντ.

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός της Μπρέντφορντ έκανε τα πάντα σωστά, απέναντι στη «γαλανόλευκη». Άλλωστε, στο φινάλε του παιχνιδιού, έχοντας αγωνιστεί σε 70 λεπτά, είχε μοιράσει μία ασίστ, ενώ βρήκε και δίχτυα, για το τρίτο γκολ των Δανών.

Παρ΄ όλα αυτά, πέρα από τη συνεισφορά του στα γκολ, η παρουσία του ήταν κομβική γενικότερη, για την ομάδα του Ρίμερ. Ουσιαστικά, αποτέλεσε ένα «πολυεργαλείο», συνεισφέροντας σε κάθε γωνιά του γηπέδου.

Αν και δεν πραγματοποίησε πολλές ενέργειες με την μπάλα, έχοντας μόλις 57 επαφές, κατάφερε να «χωρέσει» σε αυτές, ένα ολόκληρο παιχνίδι.

Πώς «μεταφράζεται» το παραπάνω; Αποκορύφωμα, φυσικά, είναι το γκολ και η ασίστ. Εκτός αυτού, όμως, μέτρησε 33/42 ακριβείς πάσες, οι 26 εκ των οποίων έγιναν στο μισό του αντιπάλου. Παράλληλα, είχε μία πάσα-κλειδί, αλλά και 1/3 επιτυχημένες μακρινές μπαλιές.

Ταυτόχρονα, πραγματοποίησε ένα επιτυχημένο τάκλιν, έκλεψε μία φορά την μπάλα, ενώ ανέκτησε την κατοχή σε 4 περιπτώσεις, ως αποτέλεσμα της πίεσης που ασκούσε διαρκώς. Στο «ρεπερτόριό» του πρόσθεσε ακόμα, 2 κερδισμένες μονομαχίες, αλλά μία εκκαθάριση φάσης.

Ένα πραγματικά πολύ «μεστό» ματς από τον Μίκελ Ντάμσγκααρντ, ο οποίος απέδειξε πως έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σε πολλούς, ξεχωριστούς τομείς.