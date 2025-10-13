Δύο διαφορετικά παιχνίδια, κοινό αποτέλεσμα, παρόμοιος τρόπος για την Εθνική Ελλάδας, που… προδόθηκε από τον εαυτό της.

Η Εθνική Ελλάδας είχε διάθεση να παίξει ποδόσφαιρο, δημιούργησε, απείλησε σε δύο διαφορετικά παιχνίδια, όμως η ποδοσφαιρική πραγματικότητα, την προσγείωσε απότομα.

Η θέληση για την επιστροφή σε μεγάλες διοργανώσεις και δη, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ήταν τεράστια. Ωστόσο, η «γαλανόλευκη» δεν κατάφερε να κερδίσει ένα εισιτήριο για τη μεγάλη διοργάνωση.

Στα δύο εκτός έδρας ματς, με Σκωτία και Δανία, γνώρισε δύο ήττες «καρμπόν», με 3-1, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός διεκδίκησης ενός πιθανού εισιτηρίου. Ωστόσο, πέρα από το τελικό αποτέλεσμα, η Εθνική Ελλάδας, επί της ουσίας, «προδόθηκε» με τον ίδιο τρόπο.

Σε αμφότερες τις αναμετρήσεις, κατάφερε να απειλήσει περισσότερο, απ’ όσο απειλήθηκε. Έκανε αισθητή την παρουσία της και «δήλωσε» πως ήθελε τη νίκη. Ό,τι ακριβώς είχε πει και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στη συνέντευξη Τύπου, μετά την ήττα από την Σκωτία και πριν από τη Δανία.

Κι όμως, ήρθαν δύο ήττες και μάλιστα, με το ίδιο σκορ. Οι αριθμοί των συγκεκριμένων αγώνων «έδειχναν» Ελλάδα, αλλά στο φινάλε, δεν έλεγαν την αλήθεια, επιβεβαιώνοντας το γνωστό ρητό.

Με τους Σκωτσέζους, η Εθνική είχε 67% κατοχή μπάλας, με τις τελικές προσπάθειες να είναι 15-8, υπέρ της. Τα xGoals έγραψαν 1.67 για την Ελλάδα και 1.30 για την Σκωτία. Το αποτέλεσμα; Ήττα με 3-1.

Με τους Δανούς, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε 53% κατοχή μπάλας, με τις τελικές προσπάθειες να «γράφουν» στο φινάλε 15-12, για τη «γαλανόλευκη». Τα xGoals έφτασαν στο 1.74 για την Εθνική Ελλάδας και στο 1.23 για τη Δανία. Το αποτέλεσμα; Ήττα με 3-1.

Η «γαλανόλευκη» δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Εν αντιθέσει με τους αντιπάλους της, οι οποίοι ήταν κυνικοί και «χτύπησαν» σε κάθε διαθέσιμη ευκαιρία.

Ένα «μοτίβο» από το οποίο οφείλει να κρατήσει το «δίδαγμα» η Εθνική, ώστε να καταφέρνει να εξαργυρώσει το ποδόσφαιρο που αποδίδει στον αγωνιστικό χώρο.