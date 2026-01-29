Ο Σαντιάγο Έσε ήταν ο μεγάλος «ήρωας» του Ολυμπιακού απέναντι στον Άγιαξ (28/01, 1-2), συνεχίζοντας ένα δικό του «παράδοξο» στατιστικό!

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει και στην επόμενη φάση του Champions League! Οι «ερυθρόλευκοι», με ένα τρομερό ντεμαράζ στις τελευταίες αγωνιστικές «κλείδωσαν» την παρουσία τους στα Play Offs.

O μεγάλος «ήρωας» ήταν φυσικά ο Σαντιάγο Έσε. Μπορεί ο Αργεντινός μέσος, να μην είναι γνωστός, για την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Ωστόσο, με μία κεφαλιά στο 79ο λεπτό ήταν αυτός που «ξεκλείδωσε τη νίκη απέναντι στον Άγιαξ (28/01, 1-2).

Ένα γκολ, που ήταν «χρυσάφι» για τους Πειραιώτες! Μάλιστα, με αυτόν τον τρόπο, έδωσε συνέχεια και σε ένα «παράδοξο» στατιστικό ο 24χρονος χαφ.

Ο Σαντιάγο Έσε έχει σκοράρει με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μονάχα τρεις φορές. Κι όμως, υπάρχει κάτι «κοινό» σε αυτά τα τέρματα.

Το «παράδοξο» του Έσε

Όπως ήδη αναφέραμε ο Σαντιάγο Έσε δεν είναι ένας μέσος, που σκοράρει πάρα πολλά γκολ, μέσα στη σεζόν.

Αρκεί να σκεφτούμε, πως -πλέον- έχει από ένα για κάθε μία από της αγωνιστικές του χρονιές, στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Το πρώτο του τέρμα ήταν ένα από τα πιο σημαντικά της ιστορίας του Ολυμπιακού. Κι αυτό, γιατί είχε έρθει στο Villa Park, απέναντι στην Άστον Βίλα, για τα ημιτελικά του Conference League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν μπροστά στο σκορ, αλλά ο Σαντιάγο Έσε μπόρεσε να τους δώσει «αέρα» δύο τερμάτων εν όψει της ρεβάνς, μετά από μία κόντρα στο σουτ του.

Το δεύτερό του γκολ με τον Ολυμπιακό ήρθε στο Europa League. Την περασμένη σεζόν, οι Πειραιώτες αντιμετώπιζαν την Μπράγκα στο Γ. Καραϊσκάκης, για την 2η αγωνιστική της League Phase.

Ξέσπασε και… μάγεψε ο Ολυμπιακός, 3-0 την Μπράγκα, με «killer» Ελ Κααμπί! Πίεση ψηλά, εκμετάλλευση κάθε λάθους και τρεις πόντοι, τσεκ! Ο Ολυμπιακός έριξε στο «καναβάτσο» την Μπράγκα (03/10, 3-0) και πήρε την πρώτη του νίκη στο φετινό Europa League!

Ο Σαντιάγο Έσε είχε σκοράρει το δεύτερο τέρμα της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει στο τέλος με 3-0!

Τι «κοινό» είχαν αυτά τα τέρματα, με εκείνο στο Άμστερνταμ; Όλα ήρθαν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις! Κι όμως, όσο «παράδοξο» και να ακούγεται, ο Αργεντίνος μέσος δεν έχει σκοράρει ποτέ σε εγχώριες διοργανώσεις, με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Την ώρα, που στην Ευρώπη, μετράει τρία γκολ! Μπορεί να φαίνεται «τρελό» αυτό το στατιστικό, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό.

The scorer of the winning goal! pic.twitter.com/nYtvTM7ko1 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 28, 2026

Δείτε ΕΔΩ όλα τα γκολ του Σαντιάγο Έσε.