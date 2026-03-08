Έχοντας φτάσει πια στον Μάρτιο, μόλις τρεις ομάδες από τα δέκα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουν καταφέρει να παραμείνουν αήττητες.
Ο λόγος για την Σλάβια Πράγας, την Φενέρμπαχτσε και την Μπενφίκα, οι οποίες δεν έχουν δεχθεί κάποια ήττα στην εγχώρια λίγκα τους.
Ωστόσο, μόνο ο σύλλογος της Τσεχίας έχει καταφέρει να βρίσκεται στην πρώτη θέση!
Τόσο η Φενέρ, όσο και η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο έχουν απωλέσει αρκετούς βαθμούς σε ισοπαλίες, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην 2η και στην 3η θέση αντίστοιχα!
Συγκεκριμένα, η τουρκική ομάδα είναι στο -4 από τη Γαλατάσαραϊ, ενώ από την άλλη πλευρά, η Μπενφίκα βρίσκεται στο -7 από την Πόρτο, με την οποία κοντράρεται το βράδυ της Κυριακής (08/03, 20:00) και ευελπιστεί να «ψαλιδίσει» τη διαφορά. Παράλληλα, είναι και στο -3 από την δεύτερη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Παρά το αήττητο, λοιπόν, μόλις η μία εκ των τριών ομάδων το έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο, ούσα πρωτοπόρος στη βαθμολογία της χώρας της.
Μένει να φανεί εάν η Φενέρμπαχτσε και η Μπενφίκα μπορούν να ανατρέχουν τα υπάρχοντα δεδομένα, ακολουθώντας το παράδειγμα της Σλάβια Πράγας.