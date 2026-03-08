Μόλις τρεις ομάδες παραμένουν αήττητες, στα δέκα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, όμως οι δύο από αυτές παρουσιάζουν μία ιδιαιτερότητα.

Έχοντας φτάσει πια στον Μάρτιο, μόλις τρεις ομάδες από τα δέκα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουν καταφέρει να παραμείνουν αήττητες.

Ο λόγος για την Σλάβια Πράγας, την Φενέρμπαχτσε και την Μπενφίκα, οι οποίες δεν έχουν δεχθεί κάποια ήττα στην εγχώρια λίγκα τους.

Ωστόσο, μόνο ο σύλλογος της Τσεχίας έχει καταφέρει να βρίσκεται στην πρώτη θέση!

Τόσο η Φενέρ, όσο και η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο έχουν απωλέσει αρκετούς βαθμούς σε ισοπαλίες, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην 2η και στην 3η θέση αντίστοιχα!

Συγκεκριμένα, η τουρκική ομάδα είναι στο -4 από τη Γαλατάσαραϊ, ενώ από την άλλη πλευρά, η Μπενφίκα βρίσκεται στο -7 από την Πόρτο, με την οποία κοντράρεται το βράδυ της Κυριακής (08/03, 20:00) και ευελπιστεί να «ψαλιδίσει» τη διαφορά. Παράλληλα, είναι και στο -3 από την δεύτερη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Παρά το αήττητο, λοιπόν, μόλις η μία εκ των τριών ομάδων το έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο, ούσα πρωτοπόρος στη βαθμολογία της χώρας της.

Μένει να φανεί εάν η Φενέρμπαχτσε και η Μπενφίκα μπορούν να ανατρέχουν τα υπάρχοντα δεδομένα, ακολουθώντας το παράδειγμα της Σλάβια Πράγας.