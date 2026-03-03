Τα λόγια του Ζοσέ Μουρίνιο, για το γκολ που αρχικά θεωρήθηκε πως σκόραρε ο Βαγγέλης Παυλίδης για την Μπενφίκα, απέναντι στη Ζιλ Βισέντε.

Στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Ζιλ Βισέντε (02/03, 1-2), ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε καταγραφεί ως σκόρερ στο πρώτο γκολ των «αετών» της Λισαβώνας, παρότι δεν είναι ξεκάθαρο αν τελικά άγγιξε την μπάλα μετά την κεφαλιά του Αντόνιο Σίλβα, ή όχι.

Τελικά, η Liga Portugal έκανε λόγο για τεχνολογικό λάθος και «χρέωσε» το γκολ στον συμπαίκτη του Έλληνα επιθετικού. «Υπήρξε ένα τεχνολογικό πρόβλημα, το οποίο λύθηκε. Οφείλουμε μία δημόσιο συγγνώμη και επιβεβαιώνουμε πως το ματς έληξε με νίκη της φιλοξενούμενης με σκορ 2-1, με τα γκολ να τα έχουν σκοράρει οι Αντόνιο Σίλβα και Σιέλντερουπ, ενώ το γκολ της Ζιλ Βισέντε να το έχει πετύχει ο Έκτορ», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της.

Το παιχνίδι, εν τέλει, ολοκληρώθηκε δίχως ο Βαγγέλης Παυλίδης να έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα για 30η φορά φέτος συνολικά και για 22η στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, πάντως, ο Ζοσέ Μουρίνιο φρόντισε να δείξει πόσο λατρεύει τον τρόπο παιχνιδιού και τις ικανότητες του Έλληνα φορ. Όταν ρωτήθηκε για το γκολ που δεν σκόραρε ο Βαγγέλης Παυλίδης στο συγκεκριμένο ματς της Μπενφίκα, ο Ζοσέ Μουρίνιο απάντησε:

«Ο Παυλίδης έκανε εξαιρετική δουλειά στο ματς. Θεωρώ πως υπάρχουν επιθετικοί που είναι καλοί μόνο όταν σκοράρουν, αλλά υπάρχουν κι άλλοι που είναι επίσης καλοί, όταν δεν σκοράρουν γκολ».

Δείτε το συγκεκριμένο απόσπασμα, από τη συνέντευξη Τύπου: