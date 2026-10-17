Ο «Καπετάνιος» Γιώργος Βαρδινογιάννης έφυγε απ’ τη ζωή. Ένας άνθρωπος, που από μικρός αγαπούσε τον Παναθηναϊκό, όμως πώς ξεκίνησε η «πράσινη τρέλα» του;

Ο Παναθηναϊκός πενθεί. Ο «Καπετάνιος» Γιώργος Βαρδινογιάννης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών.

Ένας άνθρωπος που ήταν για πάρα πολλά χρόνια στο «πράσινο τιμόνι». Διετέλεσε πρόεδρος της ΠΑΕ για 21 ολόκληρα χρόνια, από τον Ιούλιο του 1979 έως τον Μάιο του 2000, οπότε και παρέδωσε την ηγεσία στον ανιψιό του, Γιάννη «Τζίγκερ» Βαρδινογιάννη.

Στην παρουσία του στον σύλλογο το «τριφύλλι» κατέκτησε συνολικά έξι πρωταθλήματα, εννέα Κύπελλα Ελλάδας και τρία Σούπερ Καπ.

Φυσικά, υπήρξε διοικητικός ηγέτης σε μερικές απ’ τις ιστορικές ευρωπαϊκές βραδιές των «πρασίνων».

Ωστόσο, πώς ξεκίνησε η αγάπη του για τον Παναθηναϊκό;

Η αγάπη του Βαρδινογιάννη για τον Παναθηναϊκό

Από πολύ μικρή ηλικία είχε αποφασίσει να στηρίξει το «τριφύλλι».

Όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στην εκπομπή, «Πρωταγωνιστές», μέσα στη 10ετία του 1970 ξεκίνησε να αγοράζει κάθε σεζόν 10 διάρκειας.

Αυτό το έκανε, καθώς τα έδινε τόσο στον γιο του Βαρδή Βαρδινογιάννη, Γιώργο, όσο και σε φίλους του που ήθελαν να δουν την ομάδα τους.

Τότε, ήταν και που ξεκίνησε να αγαπάει ολοένα και πιο πολύ τον Παναθηναϊκό.

Ένα δέσιμο και μία «τρέλα» που κράτησε για πολλά χρόνια, αφού αρκετές ήταν οι φορές που έβλεπε τους «πράσινους», πριν φύγει από ανάμεσά μας.

Αναλυτικά, τι είχε πει ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, για το «πώς» ξεκίνησε το μεγάλο «δέσιμο» με τον Παναθηναϊκό:

«Μετά το ’70, ξεκίνησα να παίρνω 10 διαρκή, γιατί ήταν και ο Γιωργάκης του Βαρδή, που ήθελε να πηγαίνει και έτσι ξεκίνησα να έχω 10 διαρκή».