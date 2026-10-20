Στο Etihad υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος κήπος, όπου οι φίλοι της Μάντσεστερ Σίτι, που το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν για πάντα στο πλευρό του συλλόγου.

Η ΑΕΚ έχει δύσκολη αποστολή στο Etihad, απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι (20/10, 22:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας καλείται να τα βάλει με τους «Citizens» του Έντσο Μαρέσκα και όπως είναι λογικό, το έργο της φαντάζει πολύ δύσκολο.

Πάντως, ξεφεύγοντας για λίγο από το αγωνιστικό πλαίσιο, αξίζει να σταθούμε και σε μία ιδιαίτερη ιστορία, που προκύπτει από την έδρα της Μάντσεστερ Σίτι. Μία ιστορία που εντοπίζεται σε έναν μικρό, αλλά πολύ μεγάλης σημασίας χώρο, με το όνομα «Memorial Garden».

Όπως μετέφερε ο Άκης Γεωργίου, από το Μάντσεστερ, στην εκπομπή Muchachos του Betarades.gr, πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο κήπο, ακριβώς έξω από την εξέδρα των επισήμων στο «Etihad». Εκεί υπάρχουν οι στάχτες των φιλάθλων που επιθυμούν να παραμείνουν παντοτινά στο πλευρό της ομάδας της καρδιάς τους, μαζί με λουλούδια ως φόρο τιμής προς εκείνους.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως οι ενδιαφερόμενες οικογένειες θα πρέπει να έχουν επικοινωνήσει προηγουμένως με την πλευρά της Σίτι, προκειμένου να ενημερωθούν εάν είναι εφικτό να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη ενέργεια.

Δείτε όσα ανέφερε στην εκπομπή «Muchachos» ο Άκης Γεωργίου: