Οι μεγαλύτερες στιγμές του Παναθηναϊκού, κατά την περίοδο που ο Γιώργος Βαρδινογιάννης διετέλεσε πρόεδρος του «τριφυλλιού».

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών, έχοντας γράψει τη δική του, ξεχωριστή ιστορία στον Παναθηναϊκό.

Διετέλεσε πρόεδρος της «πράσινης» ΠΑΕ για 21 ολόκληρα χρόνια, από τον Ιούλιο του 1979 έως τον Μάιο του 2000, οπότε και παρέδωσε την ηγεσία στον ανιψιό του, Γιάννη «Τζίγκερ» Βαρδινογιάννη.

Σε αυτό το διάστημα, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε συνολικά έξι πρωταθλήματα, εννέα Κύπελλα Ελλάδας και τρία Σούπερ Καπ.

Αρχικά, οι τίτλοι στο πρωτάθλημα ήρθαν στις σεζόν 1983-84, 1985-86, 1989-90, 1990-91, 1994-95 και 1995-96. Από την άλλη, οι «πράσινοι» κατέκτησαν το εγχώριο Κύπελλο το 1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994 και 1995. Το Σούπερ Καπ, αντίστοιχα, ήταν το 1988, 1993 και 1994.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της περιόδου όπου ήταν πρόεδρος ο «Καπετάνιος» Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει και κάποιες πολύ σημαντικές ευρωπαϊκές πορείες.

Ξεχωρίζει, φυσικά, η πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1985, αλλά και η ανάλογη πορεία στο Champions League το 1996.

Η διαδρομή του 1996 σημαδεύτηκε από τη σπουδαία νίκη στο Άμστερνταμ, με 1-0 απέναντι στον Άγιαξ, χάρη στο τέρμα που πέτυχε ο Κριστόφ Βαζέχα. Παρά την ήττα με 0-3 στον επαναληπτικό του ΟΑΚΑ, που στέρησε την πρόκριση στον τελικό, η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πορεία παραμένει έως σήμερα μία από τις λαμπρότερες στιγμές του συλλόγου.