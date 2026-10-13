Ο Κένεθ Βάργκας είναι το «πρόσωπο» των τελευταίων ωρών, χάρη τα όσα έκανε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ένας ποδοσφαιριστής που «κουβαλάει» μία ιδιαίτερη ιστορία!

Η Καλαμάτα έκανε το μεγάλο «μπαμ». Στην τελευταία αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League είχαμε και την έκπληξη.

Η ομάδα της Μαγνησίας, για πρώτη φορά στην ιστορία της, κέρδισε τον ΠΑΟΚ (12/10, 1-3) και μάλιστα στην Τούμπα.

Η Καλαμάτα κέρδισε τον μεγαλύτερο «μπελά» της, για πρώτη φορά στην ιστορία της! Μία ιστορική νίκη για την Καλαμάτα, που κατάφερε να φύγει με το «τρίποντο» από την Τούμπα (12/10, 1-3), σε ένα ματς που θα θυμάται για πολύ καιρό!

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Κένεθ Βάργκας. Ο Κοσταρικανός έκανε τα… πάντα στον αγωνιστικό χώρο, σε μία εμφάνιση-όνειρο.

Σκόραρε δύο φορές, κέρδισε πέναλτι και κόκκινη και έγινε ο «κακός μπελάς» για τους Θεσσαλονικείς.

Ωστόσο, πριν γίνει γνωστός στην Ελλάδα είχε φροντίσει να γίνει «ήρωας» για την οικογένειά του και κυρίως για τον πατέρα του.

Η συγκλονιστική ιστορία του Κένεθ Βάργκας

Ο Κένεθ Βάργκας δεν είχε ποτέ ως πρώτο μέλημα τη μεταγραφή του στην Ευρώπη, αφού ήταν χαρούμενος στην πατρίδα του.

Παρ’ όλα αυτά, όταν είχε την ευκαιρία, μέσω της Χαρτς δεν την άφησε και την «άρπαξε».

Αρχικά, ως δανεικός και μετέπειτα με κανονική μεταγραφή. Σε μία κίνηση που ο ίδιος την ήθελε πολύ.

Όχι ως βήμα για την καριέρα του, αλλά ως ένα οικονομικό «σκαλοπάτι» που θα βοηθούσε πάρα πολύ την οικογένειά του.

Ο πατέρας του, Κένεθ Βάργκας (έχουν το ίδιο όνομα), ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε αδιάκοπα, παρά τα όποια προβλήματα υγείας είχε.

Τότε, ήταν που ο παίκτης της Καλαμάτας δεν μπορούσε να τον βλέπει να εργάζεται και πήρε τη μεγάλη απόφαση.

Ο Κένεθ Βάργκας τού είπε να δρομολογήσει τη συνταξιοδότησή του, ώστε να ξεκινήσουν κάτι από κοινού στην Κόστα Ρίκα.

Γι’ αυτό και αποφάσισαν να ανοίξουν μία επιχείρηση, ώστε και ο μπαμπάς να μην είναι όλη μέρα στο σπίτι.

Παράλληλα, κάθε μήνα έστελνε χρήματα, ώστε να μπορεί η οικογένειά του να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις.

Για έναν ποδοσφαιριστή που τώρα «μαγεύει» στα γήπεδα της Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας «ήρωας» για τους δικούς του.