Ο Ετιέν Γιουτέ Κινκουέ στα «ερυθρόλευκα»! / Étienne Youte Kinkoue in the red and white of Olympiacos! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #EtienneYouteKinkoue #WelcomeKinkoue #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/SwSsK7k7rq