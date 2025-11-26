Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα «καυτό» Γ. Καραϊσκάκης, θυμίζοντας όσα είχε περιγράψει, μιλώντας στο Ole, ένας πρώην παίκτης αμφότερων των ομάδων. Ο Χαβιέρ Σαβιόλα!

Ο Χαβιέρ Σαβιόλα αποτελεί έναν από τους «συνδετικούς κρίκους», ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Για μία διετία (2007-2009) φόρεσε τα «λευκά», ενώ για έναν χρόνο ήρθε και στην Ελλάδα (2013-14), για λογαριασμό των «ερυθρολεύκων».

Το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00), οι δύο πρώην ομάδες του Αργεντίνου βραχύσωμου παλαίμαχου επιθετικού «μονομαχούν», στο Γ. Καραϊσκάκης. Τα «αστέρια» του Champions League θα «λάμπουν» και πάλι πάνω από το φαληρικό γήπεδο.

Το μόνο σίγουρο είναι πως αναμένεται «καυτή» ατμόσφαιρα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού, άλλωστε, ετοιμάζουν ένα μεγάλο κορεό, για αυτήν την ξεχωριστή «μάχη» με τη «Βασίλισσα».

Έτσι, μας θυμίζει κάποια από τα λόγια του Χαβιέρ Σαβιόλα, στη μεγάλη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Ole.gr και τον Τάσο Φαραό, τον περασμένο Μάιο, όταν είχε μιλήσει για τα… πάντα, σε κάτι περισσότερες από 2.500 λέξεις!

Πώς είχε περιγράψει, λοιπόν, ο Αργεντίνος την ατμόσφαιρα που δημιουργούν στο Γ. Καραϊσκάκης οι οπαδοί των «ερυθρολεύκων», αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το ποδόσφαιρο γενικότερα;

«Το να πάω στον Ολυμπιακό για μένα ήταν μια μεγάλη τιμή. Όχι μόνο επειδή μιλάμε για τον μεγαλύτερο σύλλογο στην Ελλάδα, αλλά γιατί πάντα ήταν μια ομάδα που μου κινούσε το ενδιαφέρον, όπως και η παρουσία του στο Champions League. Ο Ολυμπιακός πάντα ήταν ανταγωνιστικός σε αυτή τη διοργάνωση.

Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι πήγα σε έναν σύλλογο, που οι φίλαθλοι μοιάζουν πολύ με αυτούς που έχουμε στην Αργεντινή. Είναι μια ομάδα με οπαδούς, που ζουν πολύ έντονα κάθε στιγμή, είναι πολύ παθιασμένοι με το ποδόσφαιρο. Όπως ακριβώς το ζούμε στην Αργεντινή, με πολύ πάθος. Έτσι λοιπόν, δέχτηκα γρήγορα την πρόταση.

Η αλήθεια είναι ότι δεν μετάνιωσα απολύτως τίποτα, γιατί ήταν ένα πολύ καλό βήμα στην καριέρα μου. Μπόρεσα να νιώσω την αγάπη του κόσμου στην Ελλάδα. Εκτός από την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, τα πήγαμε πολύ καλά και στο Champions League. Είμαι πολύ χαρούμενος που πέρασα από έναν τόσο μεγάλο σύλλογο».

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η… πολυκοσμία

Όπως είναι λογικό, από τη συζήτηση δεν έλειψε και το «κεφάλαιο» της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «μερένχες» απέκτησαν τον Σαβιόλα, όταν έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα, το καλοκαίρι του 2007.

Στα δύο χρόνια που παρέμεινε στη «Βασίλισσα», ωστόσο, δεν μπόρεσε ποτέ να καθιερωθεί. Στη θέση του υπήρχε… πολυκοσμία και έτσι, αποχώρησε το καλοκαίρι του 2009.

«Είχε φτάσει η στιγμή για την αποχώρησή μου από την Μπαρτσελόνα. Το γεγονός, μάλιστα, ότι ένας άλλος γίγαντας της Ευρώπης, μία από τις ομάδες όπου πάντα ένας παίκτης επιθυμεί να παίξει, μου έδειξε εμπιστοσύνη, ήταν ιδιαίτερα τιμητικό. Δεν καθυστέρησα καθόλου να δεχθώ την πρόταση που μου έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Εντάξει, φυσικά και είχαμε πολύ ανταγωνισμό. Είναι αλήθεια, γιατί εκείνη την περίοδο ήταν ο Σολδάδο, ο Ιγκουαΐν, ο Φαν Νίστελροϊ και ο Ραούλ. Υπήρχαν εντυπωσιακοί επιθετικοί. Έμαθα πάρα πολλά, γιατί είχα την ευκαιρία να ανταγωνιστώ μαζί τους για μια θέση και αυτό πάντα βελτιώνει έναν παίκτη.

Αλλά ναι, ήταν δύσκολο, γιατί εκείνη την περίοδο θυμάμαι ότι ο προπονητής είχε μια μεγάλη βάση παικτών και μπορούσε πάντα να επιλέξει έναν άλλον επιθετικό. Το θετικό, όμως, είναι ότι βελτιώθηκα πάρα πολύ, στην προσπάθεια που έκανα για να κερδίσω μια θέση στην ομάδα, μαζί με επιθετικούς που βρίσκονταν στο κορυφαίο επίπεδο».

