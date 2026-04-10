Η ΑΕΚ είναι με την «πλάτη» στον τοίχο και αν θέλει να βρεθεί στα ημιτελικά του Conference League θα πρέπει να «επαναλάβει» ένα θαύμα, όπως εκείνο του 49 χρόνια.

Η ΑΕΚ θέλει ένα μεγάλο «θαύμα», για να είναι στα ημιτελικά του Conference League. Το 3-0 της Ισπανίας απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο (09/04) δεν αφήνει περιθώρια για λάθη.

Γι’ αυτό και η «Ένωση» θα ψάξει μία τεράστια ανατροπή στην Allwyn Arena, ώστε να μπορέσει να είναι στους «4».

Αν θα τα καταφέρει, κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει, αλλά το έργο της είναι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά όχι και ακατόρθωτο.

Άλλωστε, η μοναδική πρόκριση σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ήρθε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο!

Κι όμως, αφού οι «κιτρινόμαυροι» πριν από 49 χρόνια έφτασαν μία… ανάσα από τον τελικό του Κυπέλλου UEFA, μετά από μία «μυθική» ανατροπή.

Η ΑΕΚ θέλει να «θυμηθεί» τα ματς με την ΚΠΡ

Γυρνάμε στο 1977 και στις αναμετρήσεις με την ΚΠΡ. Η ΑΕΚ δεν τα είχε καταφέρει στην Αγγλία και επέστρεψε στην Ελλάδα με το «βαρύ» 3-0 στην «πλάτη» της.

Ωστόσο, όλα άλλαξαν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το γρήγορο γκολ του Θωμά Μαύρου στο 8ο λεπτό της ρεβάνς έδωσε «φτερά» στις ελπίδες της «Ένωσης». Ο χρόνος κυλούσε και το σκορ έμενε στο 1-0.

Ωστόσο, η ΑΕΚ με τον ίδιο ποδοσφαιριστή στο 65’ έκανε το 2-0, ενώ ο Μίμης Παπαϊωάννου στο 82ο λεπτό «ισοφάρισε» το ζευγάρι! Στην παράταση δεν είχαμε αλλαγές.

Γι’ αυτό και η αναμέτρηση «οδηγήθηκε» στα πέναλτι. Οι πρώτες 13 εκτελέσεις ήταν εύστοχες, μέχρι ο Νίκος Χρηστίδης να αποκρούσει το 14ο και να «στείλει» την ομάδα του στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ακόμα και αν στο πρώτο ματς είχε λήξει με την ΚΠΡ να κερδίζει με 3-0 στην Αγγλία. Ακριβώς ό,τι έκανε και η Ράγιο Βαγιεκάνο στην Ισπανία, σχεδόν πέντε 10ετίες αργότερα. Θα έχουμε μία «επανάληψη»; Μένει να φανεί σε λίγες ημέρες…