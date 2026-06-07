Το Ole σάς βάζει σε κλίμα Μουντιάλ και…όχι μόνο! Έρχεται μεγάλο αφιέρωμα, με καθημερινές συνεντεύξεις γνώριμων πρωταγωνιστών, που μιλούν για το Παγκόσμιο Κύπελλο, την Ελλάδα και πολλά ακόμα!

Επιμέλεια: Τάσος Φαραός, Διονύσης Καλαϊζής

«Το Μουντιάλ… αλλιώς»! Το Παγκόσμιο Κύπελλο απέχει πια μία… ανάσα και έτσι, το Ole επιχειρεί να σας βάλει σιγά σιγά σε αντίστοιχους ρυθμούς!

Και πώς θα μπορούσε να γίνει καλύτερα κάτι τέτοιο, παρά μέσω απολαυστικών συνεντεύξεων!

Γνώριμοι πρωταγωνιστές, άλλοι με πέρασμα από την Ελλάδα, άλλοι άριστοι γνώστες της διοργάνωσης ή των χωρών που συμμετέχουν σε εκείνη, ξετυλίγουν το «νήμα» και μιλούν για τις χώρες που θα δώσουν το «παρών» στο μεγάλο «ραντεβού».

Η συζήτηση, όμως, δεν μένει αποκλειστικά στο επερχόμενο Μουντιάλ. Αντίθετα, έχει πολλά και ενδιαφέροντα κεφάλαια. Από τη σχέση τους με την Ελλάδα, ως τη ζωή τους σήμερα και πολλά ακόμα.

Οι επόμενες εβδομάδες στο Ole, λοιπόν, θα είναι γεμάτες… συνεντεύξεις! Καθημερινά στις 11:00 θα υπάρχει και ένα καινούργιο κομμάτι στο «παζλ».

Η αρχή θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Μείνετε συντονισμένοι!